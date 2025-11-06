İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanzim satış mağazası İZMAR, Buca ve Gediz'de açtığı iki yeni şube ile 14 mağazaya ulaştı. Başkan Cemil Tugay, İZMAR'ı 'Belediye ile halkın dayanışma ağı' olarak nitelendirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik kriz döneminde vatandaşın alım gücünü korumak amacıyla hayata geçirdiği İZMAR tanzim satış mağazaları, Buca ve Gediz'de açılan iki yeni şube ile 14 noktaya ulaştı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, geçmiş dönem belediye başkanları, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay, törende yaptığı konuşmada İZMAR mağazalarının sadece uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunmadığını, aynı zamanda yerli üreticiyi, kooperatifleri ve belediye iştiraklerini desteklediğini vurgulayarak, 'Burası yalnızca bir alışveriş noktası değil, İzmir'in üreteniyle tüketeni arasında bir güven köprüsü olacak. Üreticimizin emeğini hak ettiği yere kavuştururken halkımızın sofrasına bereket taşıyacağız.' dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, İZMAR'ı yerelde kalkınmanın önemli bir örneği olarak nitelendirerek, 'Bu model, vatandaşın alım gücünün azaldığı dönemlerde halkın gücünden doğan, üreticinin emeğiyle büyüyen dayanışma modelidir' dedi.

Açılış sonrasında Başkan Tugay ve davetliler, Buca Yenigün Mahallesi ve Gediz ESHOT Garajı'ndaki mağazaların açılışını gerçekleştirdi. Buca mağazasının ilk alışverişini yapan Tugay'a, otizmli personel Toprak Tahir Kurt eşlik etti. Vatandaşlar, İZMAR mağazalarını ekonomik ve güvenli alışveriş için tercih ettiklerini belirtti.

Nisan ayında açılan ilk şubeden bu yana İZMAR, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Gaziemir, Aliağa, Torbalı, Buca ve Gediz olmak üzere toplam 14 şubeyle hizmet veriyor. Mağazalar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında halkın kullanımına açık.