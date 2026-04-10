Çanakkale'de Çamelili kadınların Ankara'da Anıtkabir hayalini gerçeğe dönüştüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Çallı kadınları milli mücadelenin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale ile buluşturdu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla Denizlili kadınların tarihe yolculuk serisine bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Çamelili kadınlar için Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e ziyaret programı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu kez Çallı kadınların Çanakkale hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Çal ilçesinin Selcen Mahallesi'nde yaşayan ve daha önce tarihi yarımadayı ziyaret etme imkanı bulamayan kadınlar, milli mücadelenin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale'yi ziyaret etti.



TARİH BİLİNCİ VE MİLLİ RUH BİR ARADA



Kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen program, Çanakkale'de milli mücadele ruhuna yerinde tanıklık edilmesini sağlayarak hafızalarında derin bir iz bıraktı.

Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktaları ve kahramanlık hikayeleri yerinde anlatıldı. Ziyaret kapsamında Çallı kadınlar, Çanakkale'nin sembolleşmiş noktalarını gezdi. Program dahilinde Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Hastane Şehitliği ve Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Ertuğrul Koyu, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı, Alçıtepe Köyü, Çanakkale Merkez Kordon, Troya Atı ve tarihi Aynalı Çarşı ziyaret edildi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAM DESTEK



Kadınların taleplerine kayıtsız kalmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu tür organizasyonların toplumsal bağları güçlendirdiğini vurguladı. Organizasyon katılımcılardan tam not alırken, geziden duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, ilk kez Çanakkale'yi görmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkanı tanıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.