İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın işçilerin 50-55 bin lira maaş aldığı ve sendikanın itibarsızlaştırıldığı iddialarına bordroyla cevap verdi; eylül zammından feragat talebini yineledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sendikalı işçilerin 50-55 bin lira maaş aldığı ve Belediye-İş Sendikası’nın itibarsızlaştırıldığı yönündeki açıklamalarına bordro paylaşarak yanıt verdi. Tugay, zorunlu işten çıkarmaları mağduriyet yaratmadan çözmek için diyalog çabasına rağmen, Belediye-İş yetkililerinin asılsız ithamlarla kendisini hedef aldığını belirtti.

BORDROLARLA GERÇEKLERİ AÇIKLADI

Tugay, Atalay’ın maaş iddiasına karşı, “Sayın Atalay, tevatür ile gerçeğin farkını bordrolarla göreceksiniz. Mayıs bordrosunda 883 bin liralık kümülatif gelir, aylık 180 bin liraya, yani ortalama net 130 bin liranın üzerine denk geliyor. İtirazımız, bu yüksek ücretlere Eylül 2025’te gelecek zamma. Zamdan feragat istiyoruz” dedi.

“SENDİKANIN İTİBARINI KORUDUM”

Atalay’ın “itibarsızlaştırma” suçlamasına yanıt veren Tugay, “Sendikanın itibarı benim nezdimde var. Belediye-İş Genel Merkezi’ne giderek durumu anlattım, makul çözümler önerdim. İtibarsızlaşma kaygınız varsa, çözümden uzak siyaset yapan yöneticilerinizle, yanlış bilgi verenlerle, sendikada yakınlarını istihdam edenlerle ve asgari ücret ile emekli maaşlarına sessiz kalanlarla konuşmalısınız” diye konuştu.

Başkan Tugay, sorumlu bir yönetici olarak diyalog ve itidali sürdürdüğünü vurgulayarak, sendikayı makul çözümlere davet etti.