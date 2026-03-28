İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire Belediyesi tarafından kente kazandırılan Uluslararası Tire Gastronomi Festivali'ne katıldı. Önlük giyerek mutfak atölyesine giren ve ot kavurması ile Tire köfte yapımına katılan Başkan Tugay, 'Tire'nin kendine özgü pek çok doğal ve tarihi güzelliği var. Bunların arasında gastronomi de var. O nedenle bu festival Tire'ye çok yakıştı' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Tire Gastronomi Festivali'ne katıldı.

İlk olarak Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu tarafından makamında ağırlanan Başkan Dr. Cemil Tugay'a Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, ilçe belediyesinin yöneticileri ve temsilcileri eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşmesi planlanan fakat yağıştan dolayı Tarihi Bedesten'e alınan açılış programında meclis üyeleri, mahalle muhtarları, gastronomi uzmanları, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kortej iptal olmasına rağmen tören alanına yürüyerek giden Başkan Tugay, esnaf, vatandaş ve üreticilerle sohbet etti. Stantları gezen Başkan Tugay'a yoğun ilgi gösteren Tireliler zaman zaman fotoğraf çektirmek istedi.

RENGARENK FESTİVAL

Festival kapsamında şef Sahrap Soysal'ın sahne programına katılan Başkan Tugay, Tire mutfağı ve yerel gastronomi ürünlerinin tadına baktı. Önlük giyerek mutfak atölyesine geçen Başkan Tugay, Tire Belediye Başkanı Okuroğlu ile birlikte ot kavurması ve Tire köfte yemeğini hazırladı. Gastronomi eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tugay çocukları da yemek yapılan kısma çağırdı ve ikramlardan sunum yaptı.

Yurt dışından ziyaretçilerin de yer aldığı festivalde renkli görüntüler yaşandı. Doğu Türkistan'dan gelen konuklarla sohbet eden, fotoğraf çektiren Başkan Tugay kalpak taktı, kımız içti ve haşlanma yöntemiyle yapılan mantının tadına baktı. Daha sonra hatıra için istenen önlüğü konuklara takdim etti.

Açılış konuşmaları kapsamında söz alan ve önemli mesajlar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Bugün hemşehrilerimiz İzmir'imizin dört bir yanından buraya geldi. Bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Hayati Başkan çok heyecanla hazırlandı bu festivale. Yağmurun azizliğine uğradık ama olsun. Tire benim de iki yıl doktorluk yaptığım, benim için çok özel bir yer. Tire'nin kendine özgü pek çok doğal ve tarihi güzelliği var. Bunların arasında gastronomi de var. Burada yediğiniz her şey mutlaka lezzetlidir. O nedenle buraya gastronomi festivali yakışırdı. Bence devam etmeliyiz. Sadece Tire'de değil, hepimizin evi olan güzel İzmir'imizin dört bir köşesinde de, şehir merkezinde de bu festivali yapmalıyız' dedi.

'İZMİR GÜZELDİR TİRE ŞAHANEDİR'

Birlik, beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirterek sözlerini sürdüren Başkan Tugay, yerel yöneticiler olarak çalışmaya devam ettiklerini aktardı ve 'Hizmet için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kimse endişeye kapılmasın. Yalan yanlış algı çalışmalarına inanmayın' diye konuştu. İzmir'in Türkiye'nin en yaşanılası şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, 'Siz yeter ki çalışın, ülkenizi sevin, birlik beraberliğinizi koruyun. Her türlü şeyi başarırız. Türkiye büyüktür, İzmir güzeldir, Tire şahanedir' ifadelerini kullandı.