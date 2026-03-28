İzmir Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz olarak sahnelediği iki oyunla coşkuyla kutladı. Şehir Tiyatroları aynı anda iki farklı sahnede perde açtı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle İzmirliler ile sahnede buluştu. İzmir Şehir Tiyatroları, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde 'Mor Şalvar', Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı' oyunları ile perde açtı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü için Willem Dafoe'nun kaleme aldığı uluslararası bildiri ile, Süreyya Karacabey'in yazdığı alternatif bildiri sahnede İzBBŞT sanatçıları Buket Özkat, Sonya Dicle Çetin, Candaş Yılancı ve Ege Derin tarafından okundu. Bildiriler seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

İzmir Şehir Tiyatroları ayrıca 26 Mart'ta İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde gerçekleşen 'Mor Şalvar' oyununda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet sürdüren Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerini ağırladı. İki kurumun iş birliği ile sahnede misafir edilen huzurevi sakinleri, Mor Şalvar oyununu büyük bir heyecanla takip etti.