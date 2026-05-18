19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhunu sahaya taşıyan genç itfaiyeciler Arda Çellik ve Berra Uymaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayarak can kurtarmak için alevlerin içine giriyor. Genç yaşta zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan iki cesur isim, 'İnsanların hayatına dokunmak büyük gurur' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç istihdamını destekleyen politikaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gençlerin başarı hikayeleriyle dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan genç itfaiyeciler ise hem hayallerindeki mesleği yapıyor hem de toplum için kritik görevlerde yer alıyor.

Yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan 19 yaşındaki Arda Çellik ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İtfaiye oyuncaklarıyla büyüdüğünü belirten Çellik, itfaiye lisesini ziyaret ettikten sonra bu mesleği seçmeye karar verdiğini anlattı. Çellik, 'KPSS'ye girdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı mülakatlara katıldım. Başarılı oldum ve eğitimlerin ardından göreve başladım. Büyük yangınlarda da görev aldım, küçük olaylarda da çalıştım. Bu işte ekip ruhunun ne kadar önemli olduğunu gördük' dedi.

'İNSANLARIN CANINI VE MALINI KURTARMAK BÜYÜK GURUR'

Mesleklerinin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını ifade eden Çellik, 'Sadece yangınlara gitmiyoruz. Trafik kazaları, su baskınları ve kurtarma operasyonlarında da görev alıyoruz. Yangın kıyafetleriyle çalışmak kolay değil. Aldığımız eğitimlerle sahada profesyonel şekilde görev yapıyoruz. İnsanların hayatına dokunmak ve can kurtarmak büyük gurur' ifadelerini kullandı.

GENÇ KADIN HEDEFİNE ULAŞTI

İtfaiyecilik lisesinden mezun olan 20 yaşındaki Berra Uymaz, geçen yıl eylül ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde göreve başladı. Yaklaşık bir yıldır görev yaptığını belirten Uymaz, mesleğe başlarken tereddüt yaşadığını ancak aldığı eğitimlerle kendine güven kazandığını söyledi. İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini ifade eden Uymaz, süreci şöyle anlattı: 'Önce okuluna başladım. Eğitimlerden sonra bu işi yapabileceğime karar verdim ve 'Ben itfaiyeci olmalıyım' dedim. Liseden sonra üniversitede de eğitim aldım. Ardından belediyenin açtığı alımlara başvurdum. Sınav ve mülakat süreçlerini geçerek göreve başladım.'

Mesleğin fiziksel olarak güç gerektirdiğini belirten Uymaz, kendini geliştirmek için düzenli spor yaptığını ve kondisyonuna dikkat ettiğini söyledi. Birçok kişinin bu işi yapamayacağını düşündüğünü ancak azimle çalışarak hedefini gerçekleştirdiğini ifade eden Uymaz, 'Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Çok sevdiğim ama aynı zamanda dikkat gerektiren bir meslek. En küçük hata insanların canına ve malına zarar verebilir. Bu yüzden çok titiz çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere fırsat tanıması çok değerli' dedi. Genç itfaiye personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç istihdamını destekleyen yaklaşımı sayesinde hayallerindeki mesleğe kavuştuklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.