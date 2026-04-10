İzmir Buca Toros'taki dev eğitim merkezinde teknoloji ve güvenlik buluştu. Yurttaşlar, 7 büyüklüğündeki depremi sanal gerçeklikle deneyimleyerek 'korkmayı' değil, 'doğru hamleyi' öğreniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem ve yangın gibi afetlere karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Buca Toros'taki eğitim merkezinde kurulan sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde vatandaşlar, 7 büyüklüğündeki sarsıntıları güvenli bir ortamda deneyimleyerek doğru refleksleri öğreniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonu, katılımcılara sarsıntı anını gerçeğe en yakın haliyle yaşatıyor.

Sanal gerçeklik gözlükleri ve özel simülasyon cihazlarıyla desteklenen sistem; kullanıcıların 5 ila 7 büyüklüğündeki depremleri deneyimlemesine olanak tanıyor.

Bu teknolojik altyapı sayesinde hem çocuklar hem de yetişkinler, panik yapmadan 'çök-kapan-tutun' gibi hayati hamleleri güvenli bir ortamda pekiştirme imkânı buluyor.

EĞİTİMİN ÜÇ AŞAMASIYLA TAM HAZIRLIK

Eğitim programı, afet bilincini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla üç temel aşamadan oluşuyor. Katılımcılara; deprem öncesinde alınması gereken önlemler, sarsıntı anındaki doğru davranışlar ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken hayati noktalar hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor. Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde her yaş grubuna özel senaryolar uygulanıyor. 7-12 yaş grubundaki çocuklar, güvenli sınırlar içerisinde 5 büyüklüğündeki sarsıntıları deneyimlerken; yetişkinler için bu oran 7 büyüklüğüne kadar çıkarılıyor. Simülasyon sayesinde teorik bilgiler, gerçeğe en yakın koşullarda pratiğe dönüştürülüyor.