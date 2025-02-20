Anahtar Parti (A Parti) Genel Merkez Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kalafat, İzmir'de aylardır grevde olan Temel Conta Kemalpaşa fabrikasındaki ziyaret ederek destek verdi.İZMİR (İGFA) - A Parti Genel Merkez STK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kalafat, Türkiye’de hukuksuzlukların, haksızlıkların büyük ölçüde çalışma hayatından başladığını gördüklerini belirterek, işçilerin örgütlenme hakkı başta olmak üzere toplu sözleşme hakkı, grev hakkı temel hakların ortadan kaldırıldığına dikkati çekti.

Daha düşük ücret alarak hak ettikleri değeri göremedikleri ve emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Kalafat, "Türkiye’deki düzen tam da bunun üzerine kurulmuş. Bu ülkede asgari ücret veya bir tık üstü alanlar ülkenin yüzde 70 yüzde 80’ini oluşturuyor. Bütün işçi sınıfı Türkiye’deki bir azınlık daha da zengin olsun, hiçbir ekonomik sorun yaşamasın diye çalışıyor.”dedi.

Grev gözcüsü, iş yeri temsilcisi Sinem Kaya, “Buraya kadar geldiğiniz, bizim yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz burada bir güce sahibiz. Kazanacağımızı biliyoruz ama bizim yanımızda olmanız, yanımıza gelerek bunu göstermeniz bizi ayrıca mutlu ediyor, güç veriyor” dedi.

Kaya, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların insanca yaşamaya, geçinmeye yetmediğinin de altını çizdi.