Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Eyyübiye ilçesinde bulunan Gıda İmalatçıları Sitesi ile Matbaacılar Sitesi yolu üzerindeki 8522. Cadde, sıcak asfalt çalışmasıyla modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sanayi bölgelerinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 1.500 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki 8522. Caddeyi yeniledi.

Çalışmalar kapsamında caddenin bir bölümünde bulunan stabilize zemin ile kullanım ömrünü tamamlayan deforme asfalt sökülerek yerine sıcak asfalt serildi. Altyapısı güçlendirilen cadde, daha güvenli ve konforlu hale getirilirken, bölgedeki ulaşım da önemli ölçüde rahatladı.

Sanayi esnafı ile sürücüler, tamamlanan sıcak asfalt çalışması sayesinde daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuşurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarının program dâhilinde devam edeceği belirtildi.