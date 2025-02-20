UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barselona’da UCLG Yıllık İstişare Toplantısı kapsamında düzenlenen “Nesiller Arası Diyalog” ve “Başkanlık” oturumlarında önemli mesajlar verdi.KONYA (İGFA) - Dünya belediyelerine seslenen Başkan Altay, özellikle Gazze’deki ateşkesin sürdürülebilirliğinin devam etmesi konusunun önceliklerinin arasında yer alması gerektiğine dikkati çekerek, “Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce savaş suçu işlediği sabit görülen İsrail’e ve mahkum edilen Netenyahu’ya bu suçlarından dolayı yaptırım uygulanmadığı takdirde dünya barışını tesis etmemizin mümkün olmadığı kanaatindeyim.

Bir taraftan da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için çabaların bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünyada barışı sağlayamazsak şehirlerimizi korumamız mümkün değil” dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barselona’da düzenlenen UCLG Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı.

Dünya genelinden yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla gerçekleşen UCLG Yıllık İstişare Toplantısı’nda “Nesiller Arası Diyalog” ve “Başkanlık” oturumlarına katılan Başkan Altay, dünya belediyelerine önemli mesajlar verdi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA ETME YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

“Nesiller Arası Diyalog” oturumundaki konuşmasına Hz. Mevlâna’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar daha iyi anlaşılır" sözünden alıntı yaparak başlayan Başkan Altay, bu söz rehberliğinde tüm farklılıkları kucaklayarak kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

“GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER BIRAKMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ”

Mevcut ve gelecek nesiller için sorumluluklarını geliştirmek için; geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlamaları gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Bunu yapabilmek için de şehrimizdeki tüm aktörleri sürece dahil etmemiz gerekmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmak için iş birliğimizi güçlendirmeye devam etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için yerelleştirilmiş pratik eylemlerle ilham vermek, süreçleri hızlandırmak ve bu yolda yapılacak yatırımları teşvik etmek için önemli bir girişim başlattıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bunu sürdürme niyetindeyiz. Yerel yönetimler olarak bizler, birlikte çalışarak daha dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirler inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.

Şehirlerimiz, ancak ortak akıl ve iş birliği ile daha yaşanabilir hale gelebilir. Bu kapsamda 2030’a doğru geri sayarken el ele vererek, küresel sorunlara yerel çözümler üretmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY ÇALIŞAN GENÇLİK MECLİSİ’Nİ DÜNYA BELEDİYELERİNE ÖRNEK GÖSTERDİ

Başkan Altay, oturumda toplumun her kesiminden gençlere alan açmaları gerektiğine değinerek Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nden örnek verdi. Başkan Altay, “Bütün belediyelerimizin sanırım gençlik meclisleri var ve gençlere ortam oluşturuyorlar ama biz ‘Çalışan Gençlik Meclisi’ adında bir yapı oluşturduk.

Özellikle lise eğitimini tamamlamış, üniversiteye devam etmemiş ve istihdam edilerek iş dünyasına atılmış çalışan arkadaşlarımızın da kendini ifade edebilmeleri, gelecekle ilgili tasavvurlarını oluşturabilmeleri ve en önemlisi de toplumdan dışlanmışlıkların önüne geçilmesi adına onlara bir alan açmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Biz gençleri dinlemeliyiz ama sadece kendini ifade etme yetisi olan, iyi yetişmiş ve geleceğe dair tasavvuru olanları değil, toplumun her kesiminden insanlara alan açarak, onların da fikirlerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Çalışan Gençlik Meclisi gibi farklı gruplardan arkadaşlarımızla da platformlar oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

BAŞKAN ALTAY, BAŞKANLIK OTURUMUNDA DÜNYADA BARIŞIN TESİS EDİLMESİ GEREKTİĞİNE VURGU YAPTI

UCLG Yıllık İstişare Toplantısı kapsamında düzenlenen başkanlık oturumuna da katılan Başkan Altay, tüm konuşmaların temelinde dünyada barışı sağlamak olduğunu ifade etti.

Özellikle Gazze’deki ateşkesin sürdürülebilirliğinin devam etmesi konusunun öncelikler arasında yer alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, şunları söyledi:

“Ayrıca Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce savaş suçu işlediği sabit görülen İsrail’e ve mahkum edilen Netenyahu’ya bu suçlarından dolayı yaptırım uygulanmadığı takdirde dünya barışını tesis etmemizin mümkün olmadığı kanaatindeyim.

Bir taraftan da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için çabaların bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünyada barışı sağlayamazsak şehirlerimizi korumamız mümkün değil. Ayrıca 2030 hedeflerini de unutmayalım. Süre çok yaklaştı ama istediğimiz noktada maalesef değiliz. Bu konuya tekrar odaklanarak iklim değişikliğinin etkilerini ve göç başta olmak üzere 2030 hedeflerimiz için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.”