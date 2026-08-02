Keçiören Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Güngörmüşler Konağı'nda 'Aile İçi İletişimin Temel Unsurları' konulu seminer düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - 'Aile İçi İletişim: Güçlü İlişkiler, Mutlu Aileler' başlığıyla gerçekleştirilen seminerde; aile bireyleriyle güçlü ve sağlıklı iletişim kurmanın yolları, birbirini daha iyi anlamanın önemi, empati becerisinin geliştirilmesi, duygu ve düşüncelerin doğru ifade edilmesi ile aile içinde yaşanabilecek iletişim sorunlarının yapıcı yöntemlerle çözülebilmesi ele alındı. Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı iletişim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen seminer, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Aile içi etkili iletişimin önemi vurgulandı

Sosyolog Ecem Yıldız Bal tarafından verilen eğitimde, aile içindeki bağları güçlendirecek, huzurlu, güvenli ve destekleyici bir iletişim ortamı oluşturmanın önemine dikkat çekildi. Programda, 'Aile; sevgi, güven ve anlayışın en güçlü şekilde hissedildiği yerdir. Sağlıklı bir aile ortamının temelinde ise etkili iletişim yer alır.' vurgusu yapılarak, aile bireyleri arasında açık, saygılı ve sağlıklı iletişimin güçlü ilişkilerin temelini oluşturduğu ifade edildi. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, doğru diyalog kanallarının oluşturulmasının önemi ve güçlü bir toplumun temelinin sağlıklı aile yapısından geçtiği vurgulandı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen seminerde katılımcılar, eğitim boyunca görüş ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulurken, programın sonunda merak ettikleri soruları uzmana yönelterek detaylı bilgi aldı.