Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu; özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken, eğlenceli ve keyifli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor.

MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz bir kent hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Cankurtaranlar eşliğinde gerçekleştirilen ve Temmuz ayından bu yana devam eden seanslarda katılımcılar hem fiziksel aktivite yapma imkanı buluyor, hem de keyifli vakit geçiriyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde özel gereksinimli bireylerin büyük ilgi gösterdiği havuz seansları, katılımcıların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Özel gereksinimli bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren havuz seansları, pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Her biri 45 dakika süren seanslar boyunca katılımcılar, güvenli ve konforlu bir ortamda yüzmenin tadını çıkarıyor. Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin ve yaz dönemine özel 7-11 yaş grubu özel gereksinimli bireylerin faydalanabildiği yüzme havuzu, yaz aylarında serinlemek isteyen katılımcılara aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırabilecekleri bir ortam da sunuyor.

Demir: 'Yaz ayı olduğu için, çocukları ağırlıklı olarak su etkinlikleriyle buluşturuyoruz'

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, havuz seansı hizmetinin Temmuz ayı itibarıyla başladığına değinerek, 08.00'de başlayıp 20.00'e kadar devam ettiğini kaydetti. Yaz ayı olduğu için ağırlıklı olarak çocukları havuzda su etkinlikleriyle buluşturduklarını ifade eden Demir, 'Havuzdan; Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engelsiz Yaşam Parkı'ndan hizmet alan bireyler ile 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler yararlanıyor. Programımız sosyal medya hesaplarımızda yayınlanıyor. Durumun akışına göre aylık olarak güncellemeler yapıyoruz. Yurttaşlarımız kapsamlı bilgi almak için, Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ya da 0 (324) 714 13 34 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler' dedi.

'Programlarımızı sürekli güncelleyerek, aktiviteleri değiştiriyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm özel gereksinimli bireylere ve ailelerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, 'Tüm hedefimiz; çocukları yaz aylarında güneş, müzik ve su ile buluşturmak. Çocuklar suyun içinde eğlenmekten çok keyif alıyorlar ve biz de onları gördükçe mutlu oluyoruz' diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda havuz seansının haricinde spor aktiviteleri, müzik atölyesi ve annelere de pilates dersi ile nefes terapisi verdiklerini belirten Demir, 'Akşam 18.00-19.00 anne-çocuk, 19.00-20.00 baba-çocuk seanslarımız var. Sudan korkan ve alışması için ailesiyle birlikte girmesi istenen çocukları, babalarıyla ya da anneleriyle birlikte havuza alıyoruz. Onlar da bu sayede çocuklarıyla vakit geçirmiş oluyorlar' ifadelerine yer verdi. Saat 20.00'den sonra da sokak oyunları etkinliklerinin olduğunu dile getiren Demir, her cumartesi farklı bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek, 'Programımızı sürekli güncelleyerek ve aktiviteleri değiştirerek, çocukların keyif aldıkları etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli bireyler havuzda eğlenirken, aileleri de onların sevincine ortak oluyor

Özel gereksinimli birey annelerinden Mücella Akbusi, Engelsiz Yaşam Parkı'ndan 2 yıldır faydalandıklarını ve Tarsus'tan servis hizmetiyle gelip gittiklerini ifade etti. Akbusi, havuz seansından duydukları memnuniyeti aktarırken, 'Böyle etkinliklerin olması çok güzel. Başkanımızla gurur duyuyoruz. Çocuğumuz da burada mutlu oluyor. O mutlu olunca biz de oluyoruz. Yüzünce özgüven kazanıyor. Zaten çocuklar suyu çok seviyorlar. Çok güzel bir etkinlik ve her zaman olmasını da isterim. 'Su en büyük kaynağımız' denir ya, çocuklara da çok faydalı ve güzel geliyor. Hiç çıkmak istemiyorlar, zorla çıkarıyoruz' diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de teşekkürlerini ileten Akbusi, 'Özel gereksinimli çocuklara bu hizmet verildiği için çok memnunuz' ifadelerine yer verdi.

Havuz seansından faydalanan özel gereksinimli bireylerden Abdullah Özdemir, 'Havuzu çok seviyorum. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Burada oyunlar oynuyor ve yüzüyoruz' dedi. Özel gereksinimli bireylerden Ferhat Özek de yüzmeyi çok sevdiğinden ve havuzda eğlendiğinden söz etti.

Bir başka özel gereksinimli birey Furkan Geymen havuz seansları sayesinde çok eğlendiklerini dile getirerek, 'Yüzmeyi biliyorum ve burada hem yüzüyor, hem serinliyor, hem de çok eğleniyorum. Su oyunları oynuyor ve güzel vakit geçiriyoruz. Havuza haftanın 2 günü geliyorum' dedi.

Özel gereksinimli bireylerden Büşra Güneş de yüzmeyi çok sevdiğinden ve havuza girince serinlediğinden bahsederek, 'Burada eğleniyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Su topu oynuyor, su savaşı yapıyoruz. Yüzmek çok güzel' dedi.

Adem Samursak ise 'Arkadaşlarım da burada. Bu sıcak havada havuza girip serinliyorum, eğleniyoruz. Havuz iyi ki var' diye konuştu.