Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşıbaşı ilçesinde yapımını tamamladığı itfaiye hizmet binasının açılışında konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, 'Çarşıbaşı'mıza ihtiyaç duyulan modern ve donanımlı bir itfaiye teşkilatını kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırım vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için olaylara daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlayacak' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşıbaşı ilçesine kazandırılan İtfaiye Grup Amirliği hizmet binasının açılış programına katıldı. Programda, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Vakfıkebir Kaymakamı Kadir Ulusoy, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

DAHA HIZLI VE ETKİN HİZMET SUNULACAK

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çarşıbaşı'na kazandırılan modern itfaiye binasının vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulmasını sağlayacağını belirterek, 'Çarşıbaşı'mıza ihtiyaç duyulan modern ve donanımlı bir itfaiye teşkilatını kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırım, hem mesai arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda görev yapmasına hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için olaylara daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlayacak. Seçim döneminde ilçemize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizler destek isteyen değil, aldığı desteğin karşılığını hizmetle veren bir anlayışın temsilcileriyiz' dedi.

ÇARŞIBAŞI'NA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ

Başkan Genç, Çarşıbaşı'nda bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlara da değinerek, 'Doğalgaz sözümüzü yerine getirdik, önemli grup yollarımızı tamamladık, sanayi sitesiyle ilgili protokol sürecini başlattık. Millet Bahçesi ve spor tesisleri gibi önemli yatırımları da ilçemize kazandırdık. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet anlayışını benimseyen bir kadroyuz. Verdiğimiz her sözün takipçisi oluyor, vatandaşlarımızın karşısına yaptıklarımızla çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.

353 PERSONELİMİZ 74 ARACIMIZLA GÖREV BAŞINDAYIZ

İtfaiye teşkilatının sadece yangınlara müdahale eden bir kurum olmadığını vurgulayan Başkan Genç, 'İtfaiye ekiplerimiz sel, taşkın, trafik kazaları ve her türlü afette büyük fedakarlıkla görev yapıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızı güçlendirmek için önemli adımlar attık. Bugün 353 personelimiz ve 74 müdahale aracımızla hizmet veriyoruz. Çarşıbaşı'na söz verdiğimiz yeni itfaiye aracını da teslim ettik. Ayrıca 13 yeni acil müdahale aracını daha filomuza katacağız. Önümüzdeki süreçte Vakfıkebir ve Akçaabat'ta da benzer itfaiye birimlerini hizmete alarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini daha güçlü şekilde korumaya devam edeceğiz' diye konuştu.

ÇARŞIBAŞI'NA HAYIRLI OLSUN

Programda konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da yatırımın Çarşıbaşı'na hayırlı olmasını temenni etti. Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek, açılışı gerçekleştirilen itfaiye hizmet binasının ilçeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.