Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, iklim ve doğa temalı yaz atölyelerini bu yıl 212 öğrencinin katılımıyla tamamladı. Akademi çalışmaları kapsamında çocuklar, beş hafta boyunca topladıkları atıklar karşılığında kazandıkları puanlar ile alışveriş yaptı. Topladıkları atıklar sayesinde doğaya katkı sağlayan çocuklar, emeklerinin karşılığını da Atık Festivali'nde aldı.

ÇANKIRI (İGFA) - Yaz atölyelerinin finali, Akademi bahçesinde düzenlenen Atık Festivali ile yapıldı. Bu yıl geri dönüşüm bilincini küçük yaşlarda kazandırmayı hedefleyen Çocuk Akademisi, çocukların beş hafta boyunca gösterdiği çevre duyarlılığını renkli bir festivalle ödüllendirdi. Atık kâğıt, plastik, cam, metal, pil ve bitkisel atık yağ toplayarak puan kazanan çocuklar, festival alanında oluşturulan oyuncak ayı, misket, top, pamuk şeker, limonata, mısır ve kurabiye stantlarından diledikleri ürünleri puanlarıyla satın aldı. Alışveriş heyecanı yaşayan çocuklar hem eğlendi hem de emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Ailelerin de eşlik ettiği festivale Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Esen, çocuklara 'Doğa Kahramanı' rozeti taktı.

Çocuklar Atık Topladı, Doğa Kazandı

Beş haftalık eğitim sürecinde çocuklar çevre için örnek olacak bir başarıya imza attı. Toplam 1 ton kâğıt, 400 kg plastik, 750 kg cam, 75 kg metal, 350 kg atık pil ve 650 litre bitkisel atık yağ toplayan öğrenciler, geri dönüşüme önemli katkı sağladı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezine gönderildi.