İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir95 projesi ile hamilelik sürecinden başlayarak 3 yaşa kadar anne ve çocuklara destek veriyor. Düzenlenen ev ziyaretleri ve atölyeler hem çocukların fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimini hem de çocuk ve ebeveyni arasındaki bağı güçlendiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesi gereğince kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirdiği destek çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

İzmir95 projesi ile hamilelik ve doğum sonrasında 0-3 yaş döneminde anne ile çocuğa yardımcı olunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu kabul edilen 95 santimetreden dolayı adı İzmir95 olan projeyle, annelerin kendini güvende hissetmesi sağlanıyor.

“İzmir95 0-3 Yaş Erken Çocukluk Birimi”, gebeliğin 7. ayından itibaren anneleri evlerinde ziyaret ederek gebelik hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Düzenli ev ziyaretlerini çocuk 12 aylık olana kadar sürdüren Büyükşehir ekipleri, hem çocuğun gelişimini destekliyor hem de ebeveynlere çocuk bakımı konusunda bilgiler veriyor. Çalışmalar, bununla da sınırlı kalmıyor. “13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi” ve “0-3 Yaş Temel Mesajlar” atölyeleri ile çocuklar ve ebeveynleri aynı atölyede bir araya getiriliyor. Hizmet sayesinde hem çocuklar hem de ebeveynleri birbirleriyle daha güçlü bağlar kuruyor.

İZMİRLİ MİNİKLER İLK DİPLOMASINI ALIYOR

“0-12 Ay Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı” kapsamında gebeliğin 7. ayından itibaren İzmirli anneler evlerinde ziyaret ediliyor. Bebek bekleyen kadınlarla birebir iletişim kuran Büyükşehir ekipleri, doğumun ardından bir ay boyunca hemşire eşliğinde emzirme eğitimleri için de ziyaretler gerçekleştiriyor. Çocuk 1 yaşına gelene kadar 27 kez yapılan ev ziyaretlerinde çocuğun bilişsel gelişimi için oyunlar oynanıyor, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim güçlendiriliyor. 12 aya adım atan İzmirli minikler, “İzmir95 Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı Katılım Sertifikası” ile hayatlarındaki ilk diplomalarını da almış oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuk merkezlerinde “13-36 Ay Merkez Temelli Atölyesi” ve “0-3 Yaş Temel Mesajlar” atölyeleri de düzenliyor.

Bu merkezlere çocukları ile gelen ebeveynler hem nitelikli vakit geçiriyor hem de çocuklarıyla doğru iletişim kurmayı öğreniyor. Atölyelerde “Sevginizi gösterin”, “Onunla konuşun”, “Birlikte oyun oynayın”, “Sayın, eşleştirin, sıralayın”, “Onunla okuyun”, “Kendinize iyi bakın” şeklinde oluşan 6 temel mesaj etrafında, çocuğun en hızlı geliştiği bu dönemi ailelerin en verimli şekilde geçirmelerine destek olunuyor.

Öte yandan 0-3 yaş dönemindeki bebekleri ve ebeveynlerini kapsayan “Uyku, beslenme, oyun, bağlanma, tuvalet eğitimi, ekran zamanı, olumlu disiplin ve sınır koyma ve ev kazaları” gibi ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu konularda seminerler de düzenleniyor.