Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yıl boyunca yürütülen 'Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi', 'İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali' ile Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kapanış yaptı.

İZMİR (İGFA) - Festivale; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, il protokol üyeleri, eğitim yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, binlerce öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabahın erken saatlerinde toplanan İzmir'in tüm ilçelerindeki; Yeşilay gönüllüleri, öğretmen ve öğrenciler ile protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Denizcilik MTAL bando takımı öncülüğünde yürüdü.

Kortej, festival alanında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank AİHL öğrencileri tarafından hazırlanan Mehteran gösterisi ile karşılandı. Kurdele merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program başladı.

Tire Kurtuluş Ortaokulu öğrencilerinin zumba gösterisi ile enerjisi yükselen festival alanı, Turgay Başyayla'nın mini konseri ile daha da hareketlendi.

BAĞIMSIZLIK, KENDİ İRADESİNİ YÖNETEBİLEN NESİLLERİN EN BÜYÜK ZAFERİDİR!

Açılış konuşmasını yapan Yeşilay İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Cumhurbaşkanının 2026 yılını bağımsızlık yılı olarak ilan etmesinin tesadüf olmadığını vurgulayarak ''İzmir bugün bu çağrıya; güçlü bir ses, güçlü bir irade ve güçlü bir duruşla karşılık veriyor.

'Bir ateş olmalı insanın içinde' diyen herkes burada! İstiklal de istikbal de bizim diyen gençlik burada!'' ifadelerini kullandı. Meydanı dolduran gençliğin iradesini, Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atarak işgale başkaldırdığı ruhla özdeşleştiren Yahşi, şunları kaydetti: ''Bağımsızlık, kendi iradesini yönetebilen nesillerin en büyük zaferidir! Toprağı işgal edenler gider; fakat iradeyi işgal edenler kalırsa ecdadın canıyla, kanıyla nice bedeller ödeyerek kurduğu bu vatanın sadece adı kalır. İşte Yeşilay'ın asırlara sığmayan mücadelesi tam da burada başlıyor. Evlatlarımızın bağımlılığa teslim olmaması, hayallerinden vazgeçmemesi ve umudunu kaybetmemesi için buradayız.''

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç konuşmasında, meydandaki gençlerin katkısını, tarihi bir duruşa benzeterek Türkiye Yüzyılı hedefleri için gençliğin korunmasının önemini vurguladı.

Dünyanın yeniden şekillendiği ve bağımlılıkların bir tür 'işgal' olarak nitelendiren Dinç, bugünden yarınların mimarı olunması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi: 'Yeşilay'ın 106 yıllık mücadelesine bugün İzmirli çocukların ve gençlerin ''Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi'' ile gösterdiği katkı çok değerlidir. 125.000 öğrencimizin emeğiyle düne göre 125.000 kat daha güçlüyüz.'

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı konuşmasında, bağımlılığın ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çekerek gençlerin zamanlarını en kaliteli şekilde geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.

İzmir'deki programın Türkiye genelindeki en başarılı organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Çankırı, 'Bu şehrin coşkusu, bu meydanın coşkusu sizlerle çok güzel. Şu anda 81 ildeki en güzel Yeşilay programlarından birindeyiz. İzmir'deki gençlerimizin geleceği için canla başla çalışacağız.' dedi.

GENÇLERİMİZ HAYATIN HER ALANINDA AKTİF ROL ALMALIDIR

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise konuşmasında, gençlerin hayatın tam merkezinde, üreten ve değer katan bireyler olarak yer almasının hedeflendiğini belirterek ''Gençlerimizi, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, onları özgür ve sağlıklı kılmak adına büyük bir gayret içindeyiz. Gençliğimiz, sahip oldukları büyük potansiyelle hayatın her alanında aktif olarak yer almalıdır.' ifadelerini kullandı.

Gençlere duyulan güveni dile getirerek, aydınlık yarınların 'tam bağımsızlık' bilinciyle inşa edileceğini vurgulayan Elban, 'Gençlerimize, yavrularımıza güveniyorum. Hayatımızda daima sağlığın, bilincin ve özgürlüğün hâkim olacağına yürekten inanıyorum.' dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'e hediye takdim edildi.

''SAĞLIKLI YAŞAM LİGİ''NDEKİ ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

İzmir genelinde gerçekleştirilen ''Sağlıklı Yaşam Ligi'' projesi kapsamında il birincisi olan lise düzeyinde Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesine 27 adet; ortaokul düzeyinde Yunus Emre Ortaokuluna 32 adet; Menemen Şehit Mustafa Hakan Aydoğmuş İlkokuluna 30 adet bisiklet hediye edildi. İl ikincisi ve üçüncüsü olan altı öğrenciye eğitim materyalleri kutusu; ilçede dereceye giren 90 öğrenciye eğitim materyalleri kutusu, çocuk oyunları, futbol ve basketbol topu; jüri özel ödülü alan 53 öğrenciye kaykay, 62 öğrenciye scooter verildi.

Heyecan, denge ve özgüvenin aynı rampada buluştuğu Aksiyon Tim Gösterisi büyük ilgi gördü. DJ performansı eşliğinde stant ziyaretleri gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak meydanda kurulan Genç Sahne'de; Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlkokulu öğrencilerinin, Bayraklı Halk Eğitimi Merkezinin, Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesinin, Karabağlar Emrullah Efendi İlkokulunun, Torbalı Türk Telekom MTAL'nin, Buca Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Necatibey İlkokulu'ndan ''Umudumuz Yeşilay Korosu''nun dinleyicilerle buluşmasının ardından ''Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi'' projesi kapsamında düzenlenen Müzikle Güçlen Şarkı Yarışmasında ilk üçe giren ekipler performanslarını sergiledi. Dereceye giren öğrencilere; mikrofon, ses bombası ve kulaklık hediye edildi. Gün boyu İzmir'in farklı ilçelerinden gelen öğrenci grupları, Genç Sahne'de mini konserler vererek yeteneklerini sergilediler.