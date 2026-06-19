Bursa'daki Sıfır Atık Hareketi'nin öncü kurumlarından olan Gürsu Belediyesi, düzenlediği geri dönüşüm kampanyalarının yanı sıra atık yağ konusunda yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor.

BURSA (İGFA) - 2026 yılı Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası kapsamında en çok atık toplayan öğrenciler ve okullar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK EDEN ÇEVRECİ KAMPANYA

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 Yılı Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası sonuçlandı.

Bireysel kategoride en çok bitkisel atık yağ toplayan öğrenci Ertuğrul Özkaya'ya akıllı saat ve madalya hediye edildi.

Sınıf kategorisinde ise en çok bitkisel yağı toplayan Hacı Huriye Tinç İlkokulu'ndan 4- B sınıfı oldu. Madalyaları takılan öğrencilere çelik termos hediye edildi. Gürsu'da atık yağ kampanyasında en çok bitkisel atık yağı toplayan okul ise; Hacı Huriye Tinç İlkokulu oldu.

Okul yönetimine masa tenisi takımı ve başarı plaketini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık takdim etti. Teşvik edici ödüller sonrasında kampanyaya katılımın belirli şekilde arttığı Gürsu'da öğrencilerin ve öğretmenlerin duyarlılığı dikkat çekerken, Belediye Başkanı Mustafa Işık, hem ailelere hem öğretmenlere hem de öğrencilere teşekkür etti.