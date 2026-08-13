Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Özel Güven Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören miniklere yangın, deprem ve tahliye tatbikatına dair önemli bir eğitim verdi. Çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okullardan afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki Özel Güven Gündüz Bakımevi'nin talebi doğrultusunda kreşte eğitim gören miniklere özel eğitim verildi.

İtfaiye ekipleri, çocuklara yangın anında yapılması gerekenleri ve deprem sırasında doğru davranışları yaşlarına uygun şekilde uygulamalı olarak anlattı.

Eğitim boyunca hem eğlenen hem de önemli bilgiler öğrenen minikler, program sonunda kendilerine bu güzel eğitimi sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.