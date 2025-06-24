Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştirmek, iş birliği ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla İzmir-Selanik Günleri düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı.

Programa; Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda yerel yönetici ile sektör temsilcisi katıldı.

TUGAY: İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BARIŞ VE HUZUR

Etkinlikte konuşan Başkan Tugay, İzmir ile Selanik’in ortak bir kaderi paylaştığını belirterek, “Küçük ve mütevazı gibi görünen bu temasların iki şehir için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılması başta olmak üzere, birçok alanda iş birliği adımları atmaya hazırız” dedi.

ANGELOUDİS: İZMİR VE SELANİK KARDEŞ ŞEHİRLERDİR

Selanik Belediye Başkanı Angeloudis ise iki kentin kardeşlik ilişkisine dikkat çekerek, “İzmir ve Selanik büyük ve güçlü şehirlerdir. İş birliğini güçlendirmek istiyoruz. Deniz yolu bağlantısını da yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZGENER: İZMİR-SELANİK ARASI FERİBOT SEFERLERİ İÇİN BERABER ÇALIŞMALIYIZ

Kalıcı iş bağlantılarının önemine vurgu yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir-Selanik uçuşlarına ek olarak odamızın ve önceki dönem Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosunun destek ve girişimleriyle hayata geçirilen İzmir-Selanik arası feribot seferlerinin de yeniden canlandırılması üzerine birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha önce olduğu gibi yine elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Programın ardından “Ah Kardeşim Selanik” sergisi gezildi, iki belediye başkanı makamda karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

TUGAY, SELANİK BELEDİYE BAŞKANI STELİOS ANGELOUDİS’İ MAKAMINDA AĞIRLADI

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, İzmir-Selanik Günleri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Tugay, “Ziyaretler, aramızdaki dostluğun daha da gelişmesine katkı koyacak. Dostluğunuz bizim için değerli” şeklinde konuştu.

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ise, “İlk tanışmamızda sizin öncülüğünüzde şehirlerimiz arasında çok güzel bir iş birliği başlayabileceğini düşünüyorum. Amacımız buradaki iş birlikleri sonucunda vatandaşlarımızın dostluğunu geliştirmek” ifadelerini kullandı.

Görüşmede iş birlikleri, karşılıklı fuar katılımları ve ziyaretlere değinildi.