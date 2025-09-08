İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk günü kesintisiz ve konforlu ulaşım için seferber oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren olası trafikteki tıkanmaların önüne geçmek için tüm yol ve kavşaklar İZUM kontrol merkezinden anlık olarak takip edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk günü oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için önlemlerini aldı. Kontrol merkezindeki görevli personel sayısı artırılırken, ekranlardan trafik yoğunluğu oluşan noktalar takip edildi.

Akıllı Trafik Sistemi’nin olduğu kavşaklara uzaktan müdahale edilirken, arıza ya da kaza yapan araçlar için İzmir Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Özgür Yalçınkaya, “Yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilere hem de eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. İZUM olarak İzmir trafiğini ana akslarla kameralarımızla izlemek, gerekli görülen yerlere sahadan gelen bilgilerle emniyet ekipleriyle müdahale etmek görevlerini yürütüyoruz. Özellikle erişilebilir kavşaklara uzaktan müdahale ediyoruz. Böylece trafik yükünü azaltıyoruz. Trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri raporluyor, alternatif güzergahları bize ulaşan vatandaşlara ve kurumlara aktarıyoruz. Radyo kanalları üzerinden de düzenli olarak bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kontrol odamızdaki personel sayısını artırdık. Saha ile ilgili bilgiler anlık olarak akıyor, arkadaşlarımız da gerekli önlemleri alıp müdahaleleri anında yapıyor” diye konuştu.