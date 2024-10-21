Pamukta İyi Tarım Uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlayan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Torbalı ilçesinde 15 üreticiye, 3 bin dekar alanda İyi Tarım Uygulamaları desteği verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde iyi tarım uygulamaları kapsamında destek verilen tarlalardaki pamukların hasadı yapıldı.

Hasadı yerinde inceleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün İzmir’de bu yıl İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili 5 projeye destek verdiğini anımsatarak, "Tarımın İyisi, Pamuğun Kalitelisi de bu projelerden bir tanesi. Proje ortaklarımız olan Tariş ve İyi Tarım Uygulamaları Derneği ile birlikte üreticilerimizin öncelikle toprak ve su analizlerini yaptık. Sulama ve bitki besleme işlemleri için bu sonuçlara uygun olarak yönlendirdik. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yetiştiricilik ve Bitki Hastalık-Zararlıları konusunda eğitimler de vererek tohumdan hasada kadar ürünlerinin sağlıklı ve iyi bir kalitede yetişebilmesi için süreci takip ettik” diye konuştu.

Sertifikasyon kuruluşunun da yetiştirme süreci boyunca tüm kontrolleri gerçekleştirdiğini ifade eden Şahin, danışmanlık, analiz masrafları ve sertifikasyon bedelinin tamamen proje ile karşılandığını söyledi. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde yapılan tarımın sürdürülebilir bir tarım olduğunu, hem toprağı hem üreticiyi koruduğunu vurgulayan Tariş Pamuk Birliği Genel Müdür Vekili İsmail Peker; “Sahada mühendislerimizle birlikte üreticilere süreç boyunca destek verdik. İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaşmasını, böyle projelerin diğer bölgelerde de uygulanarak kapsamının genişletilmesini istiyoruz” dedi.