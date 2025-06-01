Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sabri Ülker Vakfı iş birliğinde yürütülen “Yemekte Denge Eğitim Projesi” kapsamında bu yıl düzenlenen “Sevimli ve Dengeli Tabaklar” yarışmasında İzmir, Türkiye birinciliğine layık görüldü.

İZMİR (İGFA) - İzmir’i temsil eden Ömer Seyfettin İlkokulu, Ege Bölgesinin zengin mutfak kültürünü ve besin çeşitliliğini yansıttığı tabakla ülke genelinde en yüksek puanı alarak büyük bir başarıya imza attı.

SAĞLIKLI BESLENME VE YEREL KÜLTÜR BULUŞTU

2011 yılından bu yana 25 ilde uygulanan “Yemekte Denge Eğitim Projesi” kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen “Sevimli ve Dengeli Tabaklar” yarışmasıyla okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmaları ve yerel mutfak kültürlerine olan ilgilerinin artırılması hedeflendi. Bu doğrultuda öğrencilerden, kendi illerine özgü ürünleri kullanarak beslenme kurallarına uygun, aynı zamanda görsel açıdan da dikkat çekici tabaklar hazırlamaları istendi. Değerlendirme sürecinde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesinin yanı sıra, yöresel malzemelerin kullanımı, tabağın estetik sunumu ve hazırlanan çalışmaya eşlik eden hikâye önemli rol oynadı. Ömer Seyfettin İlkokulu’nun sunduğu tabak, Ege Bölgesi’nin zengin mutfak kültürünü sağlıklı yaşam ilkeleriyle bir araya getirerek jüri tarafından en yüksek puanı aldı. Türkiye birincisi olan Ömer Seyfettin İlkokuluna, Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphanesi kurulacak.

MİNİK ŞEFLERDEN BÜYÜK BAŞARI

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, yarışma sonucuna ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında, “İzmir olarak eğitimi sadece sınıf içi öğrenmeyle sınırlı görmeyen, çocuklarımızın yaşamın her alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. ‘Sevimli ve Dengeli Tabaklar’ yarışmasında elde ettiğimiz Türkiye birinciliği, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin sadece akademik değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerini destekleyen projelerde yer almaları, onların çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine büyük katkı sağlıyor. Bu yarışma, çocuklarımızın hem kendi kültürlerini tanımaları hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazanmaları açısından son derece kıymetli. Bugün elde edilen bu başarı, yalnızca birincilikle sınırlı değil; aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücünü, takım ruhunu, yerel değerlere sahip çıkma bilincini ve sağlıklı yaşam vizyonunu da yansıtmaktadır. Bu anlamda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, özverili öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.