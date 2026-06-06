İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılının Kasım ayında İzmir Otogarı'nın haksız işgali nedeniyle başlatılan haciz işlemleri kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Ödenmeyen ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi amacıyla işletmeci İZOTAŞ'a yönelik başlatılan haciz sürecinin önü mahkeme kararıyla açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hacizle ilgili tebligatları muhataplarına ulaştırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kronik sorunlarının çözümü kapsamında, İzmir Otogarı'nın tahliyesi için çalışmalarını yeniden başlattı. Belediye, 2025 yılının Kasım ayında başlatılan ecrimisil tahsil sürecini kararlılıkla sürdürürken, sürecin hukuki boyutundaki gelişmelerin ardından yeni adımlar attı. Mahkeme kararının ardından yürütmeyi durdurma hükmünün kaldırılmasıyla birlikte süreç yeniden işlerlik kazandı. Belediye ekipleri, otogar yönetim binasında şirket yetkililerine tebligatları iletirken, gişe ve ilgili birimlere de haciz kararı iletildi. Kamu zararının giderilmesi ve tahliye sürecinin tamamlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasını takiben İzmir Otogarı'nda yenileme ve işletme çalışmalarının başlatılacağı ve en kısa vadede İzmir'in hakkı olan terminaline kavuşacağı belirtildi.

Süreçte neler yaşandı?

İzmir Otogarı yap-işlet-devret modeli ile 1997 yılında hayata geçirildi. 1999 yılında yapılan ek sözleşme ile sözleşmenin başlangıç tarihi 1998 yılı ve sözleşme süresi de 25 yıl olarak belirlendi. Sözleşmeye göre 25 yıllık süre 14.12.2023 tarihinde sona erdi ancak yap-işlet-devret sözleşmesinin tarafı olan İZOTAŞ, pandemi dönemini gerekçe göstererek kullanma süresinin 7 yıl uzatılmasını talep eden bir dava açtı. Mahkeme, 2023 yılında İZOTAŞ lehine tahliyeyi engelleyen bir tedbir kararı aldı. 31 Mart 2024 seçimlerinden hemen sonra İzmir'e yaraşır bir otogar yapısı ve işletmesinin tesisi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri hız kazandı ve İzmir Otogarı İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZULAŞ AŞ'ye üst hakkı tanıyarak ayni sermaye olarak verildi. Yine hukuksal süreç titizlikle takip edilerek dava, ilk derece mahkemesinde ve istinaf sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Böylece şirketin 7 yıl uzatma talebi ilk derece mahkemesinde ve istinaf yargılamasında reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haklılığı ve sözleşmenin bittiği istinaf ve ilk derece mahkemesi tarafından tespit edilmiş oldu.

İzmir en kısa vadede hakkı olan terminaline kavuşacak

Yargı süreçlerinin ardından yap-işlet-devret sözleşmesinin 2023 yılında sona erdiği tespit edildi. Buna istinaden 217 bin 626 metrekarelik İzmir Otogarı alanının haksız işgali nedeniyle tahliye yapılmaksızın İZOTAŞ'tan ecrimisil talep edildi, İZOTAŞ tarafından yürütmenin durdurulması talebi ile konu yeniden yargıya taşındı ancak yerel mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Bu süreçte İZOTAŞ yetkilileriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. İZOTAŞ bünyesinde kiracı sıfatı ile mevcut esnaf ve otobüs işletmeleri açısından da belirsizliğin giderilmesi adına hukuk sınırları içinde başlatılan gerekli işlemler sürdürüldü. Gelinen noktada; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmir Otogarı'nın haksız işgali nedeni ile ecrimisil bedellerinin tahsili için mevzuatın verdiği yetki kapsamında haciz işlemleri yapılmak zorunda kalındı. Alacağın tahsili için kiracılık ve benzeri hukuki ilişkideki tüm muhataplara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca yasal bildirimler gönderildi. Söz konusu hukuki işlemlere alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar devam edilecek.