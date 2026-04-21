İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde kurulan İzmir Gastronomi ve Gıda Tüketimi Konseyi, kentin gıda sistemi ve gastronomi vizyonunu ortak akılla şekillendirmek için ilk toplantısını yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de kentlerin çok boyutlu sorunlarına çözüm üretmek amacıyla oluşturulan konsey ve kurullar çalışmaları kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Cemil Tugay öncülüğünde kurulan İzmir Gastronomi ve Gıda Tüketimi Konseyi ilk toplantısını Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıya belediye yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler, bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Kentin gıda sistemi, üretim-tüketim dengesi ve tarımsal üretim desenleri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Konseyin; 'Kent-Bölge Gıda Sistemi', 'Gıda Okuryazarlığı', 'Gastronomi ve Ekonomik Kalkınma' ile 'İklim Krizi ve Dayanıklı Gıda Sistemi' olmak üzere dört stratejik tema üzerine çalışacağı açıklandı. Yapının, İzmir'in uluslararası marka değerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

'ORTAK AKIL VE YOL HARİTASI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konseyin yalnızca belediyeye destek amacı taşımadığını, şehrin kendi politikalarını ve yol haritasını oluşturmasına katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti. Tugay, farklı kesimlerin bir araya gelerek birlikte üretim yapacağı bir model oluşturmak istediklerini söyledi.

Toplantıda gıda okuryazarlığının önemine de dikkat çekildi. Tugay, gastronominin yalnızca kültürel değil, aynı zamanda sağlık ve çevreyle doğrudan ilişkili bir alan olduğunu belirterek, beslenme alışkanlıklarının toplum sağlığı üzerindeki etkilerine işaret etti. Gıda israfı ve organik atıkların değerlendirilmesi konularına da değinen Tugay, kentsel gıda stratejisi kapsamında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılacağını söyledi.

'İZMİR ÜRETİM GÜCÜNE SAHİP'

İzmir'in kendi gıda ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tugay, buna rağmen dışa bağımlı tedarik zincirinin sürdüğünü belirtti. Kentin tarım, ticaret, turizm ve gastronomi potansiyeline dikkat çekerek daha planlı bir kalkınma modeli gerektiğini ifade etti.

İzmir'de daha önce kurulan Turizm, Tarım ve Çevre, Yapay Zeka, Zeytin, Körfez-Ekoloji, Su ve Arkeoloji kurullarına ek olarak Gastronomi ve Gıda Konseyi ile Yapı Teknolojileri Konseyi'nin de oluşturulduğu bildirildi.

Yeni yapıların, kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getirerek İzmir'in kalkınma vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.