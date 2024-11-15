Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi’ni kurtarma seferberliği kapsamında İzmir’de iki gün süren çalıştay düzenledi.İZMİR (İGFA) - Balık ölümleri ve kirlilik nedeniyle Türkiye’nin gündemine damgasını vuran İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için bir adım daha atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki günlük çalıştay düzenleyerek Büyükşehir belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilim kurulunu bir araya getirdi.

İzmir İl Müdürlüğü’nde iki gün süren çalıştayın ilk gününde Körfez temizliğinden birinci derecede sorumlu olan ve ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nda görev ve yetkileri belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi.

Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan daire başkanları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Daire başkanları, İZDENİZ A.Ş., Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

BİLİM KURULU SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ... İZMİR İÇİN NEFES PROJESİ HAZIRLIĞI

Toplantıda Bilim Kurulu üyeleri bir araya gelerek, İzmir Körfezi’ne ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bakanlık tarafından yürütülecek “İzmir İçin Nefes Projesi”ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu proje ile İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde Körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirilip önlemler alacak.

ADIM ADIM KÖRFEZ SEFERBERLİĞİ

Hatırlanacağı gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 22 Ağustos 2024’te İzmir Körfezi’nde meydana gelen toplu balık ölümleri, kirlilik ve kötü koku ile ilgili bölgede inceleme başlatmıştı. Deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin, sudaki sıcaklık artışı, kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti. Atık su kaynaklı amonyak miktarının normal değerden 50 kat daha fazla olduğu belirlendi. Körfez’de 6 miligram/litre olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıktı. Yine 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde “Çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde” kirlilik taşıyan atık suyun İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirlilik yüzünden can çekişen İzmir Körfezi’nin kurtarılması için ilgili kurumlara talimat verip İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasını sağlarken, Bilim Kurulu üyeleri 7 Ekim’de 15 maddeden oluşan ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nı açıklayıp Körfez’de atılması gereken adımları, ilgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenleri tek tek tespit etmişti.