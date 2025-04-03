İzmir'de Karabağlar Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaşamının son yıllarını Karabağlar’da geçiren Türk edebiyatının usta kalemi Muzaffer İzgü’nün anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıyor. Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmayı hedefleyen ve İzgü’ye bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Çocuk Oyunu Yazma Yarışması” tüm ülkeden başvurulara açık olarak düzenleniyor.

İZMİR (İGFA) - Yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Semih Çelenk üstlenirken, jüride ayrıca Prof. Dr. Tülin Sağlam, Dr. Öğretim Üyesi Rasim Aşın, oyun yazarı Behiç Ak, oyun yazarı, oyuncu ve yönetmen Nilbanu Engindeniz, oyun yazarı ve dramaturg Haluk Işık ile oyun yazarı Özlem Saraç Özcan yer alıyor.

SONUÇLAR 26 AĞUSTOS TARİHİNDE AÇIKLANACAK

Başvurular için son tarih 15 Mayıs 2025 olarak belirlenirken, yarışmanın sonuçları Muzaffer İzgü’nün ölüm yıldönümü olan 26 Ağustos 2025’te açıklanacak. Ödüller ise 2025-2026 sanat sezonunun açılışında sahiplerini bulacak.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülleri yanı sıra birinci seçilecek oyun aynı zamanda Karabağlar Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından da sahnelenecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay “Eserleriyle çocukluğumuzdan bugüne bizlere ışık tutan kıymetli yazarımız Muzaffer İzgü’yü böyle anlamlı ve uzun yıllar sürecek bir yarışmayla anmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Yarışmanın detaylı şartnamesine Karabağlar Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.