Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında zorlanan emekli vatandaşlar için hayata geçirdiği Emekli Evim, emekli yurttaşların en önemli sosyalleşme durağı oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Emeklilerin kaliteli zaman geçirip ücretsiz çaylarını yudumladığı sıcak yuvada, bu yılın ilk 6 ayında ağırlanan konuk sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,44 artarak 65 bin 559'a ulaştı.

İLK 6 AYDA 65 BİNDEN FAZLA EMEKLİ AĞIRLANDI



Artan ekonomik zorluklar karşısında emeklilerin sosyal yaşamdan kopmamasını hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 'Emekli Evim' projesiyle çınarlara nefes aldırmaya devam ediyor.

Emeklilerin sosyalleşebileceği, dostlarıyla bir araya gelerek kaliteli zaman geçirebileceği ve ekonomik kaygı duymadan çayını, kahvesini içebileceği bir alan olarak tasarlanan tesis, kısa sürede kent yaşamının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.



ULU ÇINARLARIN BULUŞMA NOKTASINDA ZİYARETÇİ REKORU



Açıklanan son istatistikler, emekli vatandaşların bu özel tesise olan ilgisinin her geçen gün katlanarak arttığını gösterdi. 01.01.2025 - 30.06.2025 tarihleri arasındaki ilk 6 aylık dönemde 62 bin 771 emekliyi ağırlayan Emekli Evim (Denizli Konağı), 01.01.2026 - 30.06.2026 tarihlerini kapsayan bu yılın ilk 6 ayında ise tam 65 bin 559 kişiye ev sahipliği yaptı.

Geçen yılın aynı dönemine oranla 2 bin 788 daha fazla emekli vatandaşın bu kapıdan içeri girmesi, projenin yurttaşların günlük yaşamında ne denli hayati bir yer edindiğini bir kez daha ortaya koydu.



HEM EKONOMİK HEM DE HUZURLU BİR ORTAM



Emekli Evim, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların adeta ikinci bir yuvası oldu. Temiz ve düzenli ortamıyla dikkat çeken tesiste emekliler; gazete okuyor, dostlarıyla sohbet ediyor ve keyifle vakit geçiriyor.

Enflasyon karşısında dışarıda bir bardak çay içip sosyalleşmekte dahi zorlanan emekliler, kendilerine sunulan bu ayrıcalıklı, sıcak ve huzurlu ortam için Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyor.



'BÜYÜKLERİMİZİN HUZUR İÇİNDE SOSYALLEŞECEĞİ BİR LİMANI VAR'



Emeklilerin yüzündeki mutluluğun ve tesise gösterdikleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Yıllarca bu ülkeye, bu şehre emek vermiş, alın teri dökmüş büyüklerimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakamazdık. Onların sosyal hayatın içinde kalmalarını, arkadaşlarıyla buluşup ekonomik kaygılardan uzak, huzurlu bir ortamda çaylarını yudumlamalarını çok önemsiyoruz. Emekli Evim projemizle bu yılın ilk 6 ayında 65 bini aşkın emekli hemşehrimizi ağırlamanın, onlara kapılarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyüklerimizin günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp keyifle sohbet ettiği bu sıcak ve temiz ortam, bizim sosyal belediyecilik vizyonumuzun en güzel yansımalarından biri haline geldi. Çınarlarımıza hak ettikleri saygıyı göstermeye ve onların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Meska Sosyal Tesisleri içerisinde kentimize ikinci Emekli Evim'i de kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.