İzmir Karabağlar Belediyesi, kış aylarında periyodik olarak yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Özellikle sıcak havalarda artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı başlatılan ilaçlama programı aralıksız şekilde sürüyor. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mahalle mahalle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. İlaçlama programı ise sosyal medya hesaplarından gün gün ve saat saat paylaşarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor.
18 Haziran’dan bu yana devam eden çalışmalarda, şimdiye kadar Uzundere, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Devrim, Özgür, Gazi, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Yurdoğlu, Esenyalı, Adnan Süvari, Basın Sitesi, Yüzbaşı Şerafettin, Ali Fuat Erden ve Limontepe mahalleleri köşe bucak ilaçlandı.
Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu çalışmaların aynı zamanda daha temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre hedefinin de parçası olduğunu vurgulayarak “Karabağlar’ın tüm mahallelerinde, her sokakta ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halk sağlığı için durmadan, yorulmadan sahadayız. Sağlıklı bir Karabağlar için birlikte mücadele ediyoruz” dedi.
Program Takvimi:
23 Haziran Pazartesi
08.30 - 15.30: Arap Hasan, Esenlik, Bahçelievler
16.00 - 23.00: Yunus Emre, Aydın
24 Haziran Salı
08.30 - 15.30: Şehitler, Metin Oktay, Maliyeciler
16.00 - 23.00: Kibar, Günaltay, Barış
25 Haziran Çarşamba
08.30 - 15.30: Bahar, Reis, Doğanay
16.00 - 23.00: Umut, Bahriye Üçok, Salih Omurtak
26 Haziran Perşembe
08.30 - 15.30: Vatan, Kazım Karabekir
16.00 - 23.00: Tahsin Yazıcı, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele
27 Haziran Cuma
08.30 - 15.30: Sevgi, Bozyaka, Gülyaka
16.00 - 23.00: Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Cennetoğlu
28 Haziran Cumartesi
08.30 - 15.30: Sarıyer, Uğur Mumcu, Karabağlar
16.00 - 23.00: Selvili, Aşık Veysel, Osman Aksüner
30 Haziran Pazartesi
Tırazlı, Kavacık mahallelerinde ilaçlama yapılacak.