Mardin Yeşilli PTT İlçe Müdürü Serdar Avuka, öğrencilere bayram sevinci yaşattı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Zaman değişir, teknoloji gelişir ama bir tebrik kartının heyecanı asla değişmez.

Mardin Yeşilli PTT İlçe Müdürü Serdar Avuka, Sakarya İlkokulu'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şirketleri tarafından hazırlanan Bayram tebrik kartlarını öğrencilere bizzat dağıtan Avuka, kartların taşıdığı manevi duyguları ve değerleri de öğrencilerle paylaştı.

Etkinlikte 'Kart bizden, göndermek sizden' sloganıyla hareket eden ekip, geleneksel tebrik geleneğinin dijital çağda da önemini vurguladı. Öğrenciler, renkli ve özenle hazırlanmış kartları büyük bir heyecanla teslim aldı.

Serdar Avuka, ziyaret sırasında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Bayramların sevgi, saygı ve paylaşım duygularını pekiştirdiğini belirterek, fiziksel bir kartın elden ele ulaşmasının ayrı bir sıcaklık taşıdığını ifade etti.

Yeşilli'de sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim camiasıyla iş birliğine önem verdiklerini belirten Avuka, benzer etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.