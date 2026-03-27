İzmir Karabağlar Belediyesi'nin ilçeyi daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturmak amacıyla başlattığı 'Dip Köşe Temizlik' çalışmalarının üçüncüsü aralıksız devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarda, rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra mahallelerde dip köşe temizlik yapılırken, çöp konteynerleri yıkanıyor ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanıyor.

Belediye ekipleri her hafta üç mahallede yoğun temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 personelin görev aldığı çalışmalarda mobilya toplama aracı ve konteyner yıkama aracı da kullanılıyor.

Çarşamba ve Cuma günleri daha önceden belirlenen mahallelerde yapılan çalışmalarla Karabağlar'ın dört bir yanında kapsamlı bir temizlik yürütülüyor. Mart ve Nisan ayları boyunca devam edecek program kapsamında ilçedeki 58 mahallenin tamamına ulaşılması hedefleniyor.

BAŞKAN KINAY: 'TEMİZ BİR KENT İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ'

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik çalışmalarının planlı ve kararlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, temiz bir çevrenin yalnızca belediyenin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Kınay, 'Karabağlar'ın 58 mahallesinin tamamı için kapsamlı bir planlama yaptık. Ekiplerimiz sokak sokak, mahalle mahalle dip köşe temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu süreçte vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını ve çöplerini çöp kutularına atmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Hedefimiz hep birlikte daha temiz bir Karabağlar' diye konuştu.

BİRÇOK MAHALLEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Şubat ayında başlayan temizlik seferberliği kapsamında ekipler şimdiye kadar Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Üçkuyular, Fahrettin Altay, Esentepe, Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer, Poligon, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Özgür, Gazi, Devrim, Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi, Günaltay, Barış, Kibar, Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Umut, Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay, Maliyeciler, Şehitler, Salih Omurtak, Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Vatan, Yunus Emre, Aydın, Selvili , Esenlik, Reis ve Doğanay, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Ali Fuat Cebesoy, Sevgi, Refet Bele Mahallelerinde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.