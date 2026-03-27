Kocaeli Gölcük Belediyesi bünyesinde dijitalleşerek erişimi kolaylaşan İstihdam Ofisi, iş arayan bireyleri firmalarla buluşturarak istihdam oluşturmada köprü olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, tamamen dijitalleşerek birçok kişinin işe alım sürecine destek verdiği İstihdam Ofisi çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılında hizmete açılan hizmet birimi, belediye hizmet binası giriş katındaki ofisinden ve https://kariyer.golcuk.bel.tr internet adresi üzerinden iş gücü piyasasına rehberlik etmeye devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in büyük önem verdiği çalışmalar kapsamında İstihdam Ofisi, bu güne kadar binlerce vatandaşın iş bulmasına aracı oldu.

SON BİR YILDA 2 BİN 384 KİŞİ FİRMALARLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

İş bulma sürecindeki vatandaşların yetkinlikleri üzerinden iş gücü talebi olan firmalarla iletişim kurmalarına aracılık eden Gölcük Belediyesi İstihdam Ofisi, geride kalan son bir yılda yeni müracaat eden 2384 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirerek ilgili firmalarla görüşmelerine aracılık etti.

7 BİN 654 KİŞİNİN KAYITLARI FİRMALARA YÖNLENDİRİLİYOR

Hem belediye hizmet binası ofisinden hem de internet adresi üzerinden iş arayan vatandaşlarla özenle ilgilenen Gölcük Belediyesi İstihdam Ofisi sisteminde toplam 7654 vatandaşın kaydı bulunuyor. 2025 yılı içerisinde yeni müracaatlar ve mevcut kayıtlı bilgileri bulunan 3737 vatandaş, Kocaeli ve Marmara Bölgesi'ndeki 288 farklı firmanın 445 farklı iş ilanına yönlendirilerek yüz yüze görüşmesi sağlandı.

MECLİS SALONU İSTİHDAM MERKEZİ GİBİ

İş arayan vatandaşlar ile iş gücü arayışındaki firmaların bir araya gelmelerini kolaylaştırma çalışmalarına da destek veren Gölcük Belediyesi, Belediye Meclis Salonunu adeta istihdama katkı merkezine dönüştürdü. Meclis salonunda iş arayanlar ile firmaları bir araya getiren Gölcük Belediyesi, İstihdam Ofisi'nin çalışmaları ile 2025 yılı içerisinde 51, toplamda ise 196 farklı farklı firma için belediye meclis salonunda toplu iş görüşmesi organize edildi.

İSTİHDAMA KATKI İÇİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

İstihdama katkı sağlamak amacıyla sadece ofiste değil, sahada da aktif rol alan Gölcük Belediyesi İstihdam Ofisi, son bir yılda 39 esnaf-kobi ziyareti, 63 fabrika ile yerlerinde görüşme sağladı. Birim ayrıca 2021 yılından itibaren 342 firmanın 1224 iş ilanını açarak, iş arayanların sürece erişimini kolaylaştırdı.