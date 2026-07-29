Üniversite tercih döneminde Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ile İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK), gençleri iletişimin geleceğini şekillendirecek Halkla İlişkiler bölümlerini tercih etmeye davet ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İnsanları, kurumları ve toplumu birbirine bağlayan; güveni, itibarı ve ortak değerleri inşa eden en güçlü unsur iletişim. Bu iletişimi stratejik bir yaklaşımla yöneten disiplin ise Halkla İlişkiler disiplinidir.

Üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilen Halkla İlişkiler eğitimi kimler için uygundur? Mezunlar hangi alanlarda çalışma imkânı bulabilir? Halkla İlişkiler eğitimi gençlere hangi yetkinlikleri kazandırır?

Üniversite tercih döneminde bu soruları yanıtlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ile İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK), Halkla İlişkiler eğitiminin sunduğu geniş kariyer olanaklarına dikkat çekerek aday öğrencileri Halkla İlişkiler bölümlerini tercih etmeye davet ediyor.

YÖK ATLAS verilerine göre ağırlıkla iletişim fakülteleri bünyesinde olmak üzere 87 lisans ve 82 ön lisans programında Halkla İlişkiler eğitimi veriliyor. 2025-2026 akademik yılında Halkla İlişkiler eğitimi kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına 27.558 öğrenci kayıt yaptırırken, 2024-2025 akademik yılı sonunda 12.532 öğrenci mezun oldu.

Halkla İlişkiler eğitiminin Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılan geniş bir akademik erişimi bulunuyor. ÖSYM'nin Tercih Kılavuzuna göre Türkiye'nin 65 ilinde, KKTC, Kırgızistan ve Makedonya'da verilen lisans ve ön lisans eğitimi, temel olarak 'Halkla İlişkiler ve Tanıtım' ile 'Halkla İlişkiler ve Reklamcılık' programları altında yürütülüyor.

Programların büyük bölümü; İletişim Fakülteleri ve İletişim Bilimleri Fakülteleri bünyesinde yer almaktadır. Bunun yanında; İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi gibi farklı akademik yapılarda da halkla ilişkiler eğitimi verilmektedir. Bu akademik çeşitlilik, disiplinin çok yönlü ve farklı alanlardan beslenen yapısını ortaya koyuyor.

Genel kültürden psikolojiye, istatistikten iletişim tarihine uzanan çok disiplinli eğitim yapısıyla Halkla İlişkiler bölümleri; öğrencilerini stratejik iletişim, kurumsal iletişim, marka iletişimi, medya ilişkileri, sürdürülebilirlik iletişimi, kriz iletişimi, etkinlik yönetimi, dijital iletişim, itibar yönetimi ve paydaş ilişkileri gibi birçok uzmanlık alanına hazırlıyor.

TÜHİD Başkanı İpek Özgüden Özen: 'Halkla İlişkiler yalnızca bugünün değil, geleceğin de mesleği.'

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Halkla İlişkiler eğitiminin gençlere yalnızca bir meslek değil, geleceğin dünyasında ihtiyaç duyacakları çok yönlü yetkinlikleri kazandırdığını belirterek şunları söyledi:

'Halkla İlişkiler eğitimi; gençlere yalnızca iletişim becerisi değil, stratejik düşünme, analiz yapma, güven oluşturma, yaratıcılık ve değişime uyum yetkinliği de kazandırıyor. Öğrencilerimiz çoğu zaman mezun olmadan önce stajlar ve uygulamalı çalışmalarla iş hayatına adım atıyor. Öğrencilik yıllarında staj yapmaları, gönüllülük çalışmalarına katılmaları, yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve dijital teknolojileri yakından takip etmeleri kariyer yolculuklarında önemli avantaj sağlıyor.'

İLDEK Başkanı Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal: 'Halkla İlişkiler eğitimi geleceğin iletişim profesyonellerini yetiştiriyor.'

İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Başkanı Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal ise Halkla İlişkiler eğitiminin değişen iletişim dünyasına uyum sağlayan çok disiplinli yapısına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'İletişim fakültelerinde öğrencilerimiz yalnızca kuramsal bilgi edinmiyor; araştırma, analiz, dijital iletişim, etik, yaratıcılık ve uygulama becerilerini birlikte geliştiriyor. Halkla İlişkiler eğitimi; iletişim, yönetim, psikoloji, sosyoloji ve teknoloji gibi farklı disiplinlerden beslenen güçlü bir eğitim alanıdır. Mezunlarımız; özel sektörden kamu kurumlarına, iletişim ajanslarından spor kulüplerine, sivil toplum kuruluşlarından kültür-sanat ve teknoloji alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede kariyer fırsatı yakalıyor.'