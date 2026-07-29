Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Gökhan Tuzladan, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Şenol , Tamer Yavuz, Genel Sekreter Necmi Engin, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yeşim Dramalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Yıldız ile birlikte ilimizde göreve başlayan Edirne Vali Yardımcı Güher Sinem Büyüknalçacı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Edirne Vali Yardımcı Güher Sinem Büyüknalçacı, 'Edirne'de Yerel basının çalışmalarını dikkatle takip ettiğini ve ilimizde yaşanan gelişmeleri hızlı paylaşan bir basın sektörü olduğunu ifade ederek, Edirne'de görev yapan basın mensuplarını temsil eden bir STK'nın olması çok anlamlı. Ziyaretinizden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.' dedi.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan, 'Bizler sahada görev yapan Basın mensuplarıyız. Ayıca meslektaşlarımızın haklarını koruyan Edirne'nin en güçlü derneklerinden EGD'nin temsilcileriyiz. Edirne Gazeteciler Derneği olarak her zaman siz değerli bürokratlarımızla birlikte güzel çalışmalara imza atmaktan büyük onur duyacağız. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz.' Dedi.

Ziyaretin sonunda günün anısına üzerinde Edirne Gazeteciler Derneği Logosunun yer aldığı Özel Masa setini Edirne Gazeteciler Derneği adına Başkan Gökhan Tuzladan Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı'ya takdim etti. Ziyaret Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.