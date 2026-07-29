İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak bulundurulduğu tespit edilen *195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya* olmak üzere toplam *241 kilogram su ürününe* el konuldu.



Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ilgili şahıslar hakkında *1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu* kapsamında idari para cezası uygulandı.



İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denizlerimizin biyolojik çeşitliliğinin korunması, su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması ve yasal avcılığın desteklenmesi amacıyla il genelinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



Vatandaşların da yasa dışı su ürünleri avcılığı ve ticaretine karşı duyarlı olmalarının büyük önem taşıdığı belirtilerek, sürdürülebilir balıkçılığın ancak kamu kurumları, sektör paydaşları ve vatandaşların iş birliğiyle mümkün olacağı ifade edildi.