İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlileri iklim politikalarına dahil etmek amacıyla “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesini başlattı. 50 kişiden oluşacak meclisin çözüm önerileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na entegre edilecek.İZMİR (İGFA) - Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha başlattı.

Yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturmak amacıyla “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesi hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında destekleniyor. 15 ay sürecek olan proje, İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine katkı sağlayacak.

İZMİR İKLİM MECLİSİ 50 KİŞİDEN OLUŞACAK

İklim değişikliğinin etkilerine karşı İzmir halkını dayanıklı hale getirmek ve yurttaşların yerel yönetimlerin iklim politikalarına aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülecek projede İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, demografik çeşitliliği yansıtan kişilere SMS yoluyla ulaşılacak. Kısa mesajdaki linkten başvurular tamamlandıktan sonra demokratik ve şeffaf seçim ilkesiyle hazırlanmış yazılım tarafından 50 kişi seçilerek bir meclis oluşturacak. Meclis 7, 21 Eylül 5, 9 Ekim, 2 Kasım tarihlerinde 5 oturumda Tarihi Akın Pasajı’nda toplanacak. Meclisin ilk oturumunda meclis üyelerine iklim okuryazarlığı hakkında eğitim verilecek. Eğitim sonrasında katılımcılar 4 oturumda “Isınan bir İzmir’de Nasıl Hayatta Kalırsın?” sorusunu sağlık, su yönetimi, kentsel yeşil alanlar başlıklarında çözüm önerileri geliştirecek. İzmir İklim Meclisi’nde yurttaşların talep ve deneyimleriyle elde edilen öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na entegre edilecek.

Hibe programı, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin iş birliğini artırmayı, demokratik ve katılımcı yönetişim modellerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) temsilcileri, Londra’da gerçekleştirilen teknik inceleme ziyaretleri kapsamında üç farklı yurttaş meclisi ve bir yerel yönetimle bir araya geldi. Temaslar sayesinde, katılımcı yönetişim uygulamaları yerinde incelendi ve İzmir’e uyarlanabilecek iyi örneklerin değerlendirilmesi sağlandı. Proje deneyimlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılmasıyla birlikte, İzmir’in geliştireceği modelin diğer şehirler için de örnek teşkil etmesi hedefleniyor.