İzmir'de Bornova Belediyesi tarafından üretilen 400 bin yazlık sebze fidesinin kırsal mahallelere ücretsiz dağıtımı başladı. İlk etapta Beşyol Mahallesi’nde gerçekleşen törende üreticilere 20 bin fide ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek olmak amacıyla 400 bin yazlık sebze fidesinin dağıtımına başladı. İlk dağıtım Beşyol Mahallesi’nde yapıldı ve 10 farklı cinsten 20 bin fide üreticilere ulaştırıldı. Fideler, belediyenin yerel tohum merkezinde üretilen atalık tohumlardan yetiştirildi. Dağıtımların süreceği 12 mahallenin kırsal statüsü için Bornova Belediye Meclisi kararı geçti, Büyükşehir Meclisi’nden onay bekleniyor.

Beşyol Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım töreni özellikle kadınların yoğun ilgisine sahne oldu. Domates, tatlı ve acı biber, siyah uzun patlıcan ve topan patlıcan fideleri, Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde atalık tohumlardan yetiştirildi.

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kırsal mahallelerdeki üretimin devamlılığına verdikleri önemi vurgulayarak, “Yerel tohumlarımızla ürettiğimiz fideleri hem vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi hem de köy pazarlarımızın güvenilirliğini korumak için dağıtıyoruz. Bu fideler sadece toprağı değil, Bornovalının geleceğini de yeşertecek” dedi.

Başkan Eşki ayrıca, son meclis kararı ile kırsal mahalle statüsüne dönen 12 mahallenin tamamında fide dağıtımının gerçekleşeceğini belirtti. Söz konusu mahallelerin resmen köy statüsü alması için Bornova Belediye Meclisi’nde kararın geçtiğini, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onay beklendiğini de hatırlattı.

Fide dağıtım törenine katılan üreticiler, Bornova Belediyesi’nin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.