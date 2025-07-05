İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlileri iklim politikalarına dahil etmek amacıyla “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesini başlattı. 50 kişiden oluşacak meclis üyelerinin seçimi için 7 Temmuz tarihinden itibaren 10 bin kişiye SMS yoluyla davet gönderilecek.İZMİR (İGFA) - Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha başlattı. Yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturmak amacıyla “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesini hazırlayan Büyükşehir, 50 kişiden oluşacak yurttaş meclisinin üyelerini belirlemek için yola çıktı. 7 Temmuz’dan itibaren herhangi bir seçme kıstası olmadan, tamamen rastgele belirlenen 10 bin kişiye SMS yoluyla davet gönderilecek. Kısa mesajdaki bağlantı üzerinden başvuru yapanlar arasından, demokratik ve şeffaf seçim ilkeleriyle geliştirilen bir yazılım aracılığıyla rastgele 50 kişi belirlenecek ve yurttaş meclisi oluşturulacak. Tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında güvenli şekilde saklanacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Toplanan veriler yalnızca bu projede, temsil gücü yüksek bir katılımcı grubunun oluşturulması amacıyla kullanılacak.

İlk meclis 7 Eylül’de Meclis 7 Eylül, 21 Eylül 5 Ekim, 9 Ekim, 2 Kasım tarihlerinde 5 oturumda Tarihi Akın Pasajı’nda toplanacak. Meclisin ilk oturumunda meclis üyelerine iklim okuryazarlığı hakkında eğitim verilecek. Eğitim sonrasında katılımcılar 4 oturumda “Isınan bir İzmir’de Nasıl Hayatta Kalırız?” sorusunu sağlık, su yönetimi, kentsel yeşil alanlar başlıklarında çözüm önerileri geliştirecek. İzmir İklim için Yurttaş Meclisi’nde yurttaşların talep ve deneyimleriyle elde edilen öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na entegre edilecek.

İzmir’in düşük karbonlu şehir olma hedefine katkı sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında destekleniyor. 15 ay sürecek olan proje, İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine katkı sağlayacak.