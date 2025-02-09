İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’de bulunan Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Köyleri’nde tarımla uğraşan çiftçilere tarımsal ürün desteği vermeye başladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, ilçede bulunan üç köye bin 500 kilogram bordo bulamacı ve 3 bin kilogram kükürt dağıtarak çiftçilere destek oldu. Başkan Günay, “köylüye önce toprağını verdik şimdide o toprağı işleyip, üretmesi için tarımsal ürün desteği sağlıyoruz” dedi.

Payamlı, Küçükkayave Çamlı Köyü’nde bulunan belediyeye ait tarım arazilerini toprak reformu için Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylülerinin kullanımına açtıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "İstemeyerek de olsa köylünün malı bize, belediyeye verilmişti. Biz onları köylümüze tekrardan verdik. Ama sadece toprağı vermekle olmuyor. Köylüyü desteklememiz gerekiyor. Her yıl uyguladığımız ve bu yıl daha da artırdığımız bir destek sağlıyoruz. Şimdilik 1,5 ton bordo bulamacı, 3 ton kükürt dağıtacağız. Önümüzdeki mart ayında da gübre dağıtacağız" diye konuştu.

Sözlerine şöyle devam eden Başkan Günay, "Bizler eğer bu köylümüzü üretemez hale getirirsek bizler tükeniriz, yok oluruz. Köylü üretmeli, köylü üretmezse göç eder. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun önüne de köylüyü, çiftçiyi desteklersek geçebiliriz. Biz Güzelbahçe belediyesi olarak köylümüze birçok konuda destek oluyoruz. 6360 sayılı yasayla belediye geçen toplam 130 dönümlük yerin kullanım hakkını köylülerimize verdik. Köylüler ekecek, üretecek ki biz ürünleri pahalı almayalım. Ekonomik zorluklar çiftçimizi ciddi anlamda etkiliyor. 10 kg bordo bulamacının fiyatı 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında, kükürdün torbası 600 ile 1000 TL arasında değişiyor. Çiftçi bu ekonomik zorluklarda ne kadar alacak ve ne kadar kullanabilecek. Bu desteği devletin sağlaması gerekiyor. Çiftçinin yaşamasını istiyorsak destek olmak zorundayız, çiftçi biterse biz de biteriz ve tüm ürünlerde dışa bağımlı olmaya başlarız. O yüzden çiftçiye desteğimiz sürecek. Her zaman şunu söyledim, artık herkes köylere dönecek. Bu yüzden yerinizi yurdunuzu satmayın. Çünkü hayat toprakta, toprak olmazsa, binanın, arabanın, paranın bir anlamı olmaz. Toprak olacak ki bunların bir anlamı olsun. Köylümüze çiftçime desteğimiz devam edecek. Onlar üretecek biz alacağız ve ülkemizi bu şekilde kalkındıracağız" diye konuştu.