İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, birçok noktada projelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, dijitalleşme yolunda da önemli bir adım attı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde halka kolaylık sağlamak adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, e-imar sistemine geçti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren birçok müdürlükte, hizmetleri tekrardan gözden geçirdiklerine ve kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerine dikkat çeken Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bir yeniliği daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sözlü imar durumu alabilmek için;belediyeye gelme veya telefonla ulaşmaya çalışmadönemini bugün itibariyle bitirdik. Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi belediyemizin her bir hizmetinde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Akıllı ve yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin yerinde hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için yeni uygulamaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzü,dijital dönüşüm çalışması ile vatandaşa hızlı bir şekilde hizmet eder noktaya getiriyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlar imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler. Uygulamaya ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumu için rahatlıkla sorgulama yapılabilecek. Belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerini hızlı ve kolay gerçekleştirmesini hedefleyen e-imar uygulamasını isteyen herkes belediyenin www.guzelbahce.bel.tr web sitesine girip e-imar linki üzerinden rahatlıkla kullanabilecek. Ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumu için sorgulama yapılabilecek. İmar durumu görüntülenebilecek.