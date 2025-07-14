İzmir Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde yaz kampı düzenliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de kamp programı kapsamında çocuklar, evlerinden belediye servisleriyle alınarak kamp alanına güvenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Eğitici ve eğlenceli atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, sinema günleri, yüzme, tarım, doğa yürüyüşleri ve takım oyunlarının yer aldığı kamp, çocukların hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Her gün farklı bir etkinlikle renklenen kampta çocuklar, hem yaşıtlarıyla keyifli vakit geçiriyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

YAZIN KEYFİNİ ÇIKARACAKLAR

Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde 12 ay eğitim sloganıyla hareket ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek ve eğlenerek geçirmesi için bu yıl Onur Günay Eğitim Kampüsü’müzde yaz kampı başlattık. Onları evlerinden güvenle alıyor, uzman eğitmenler eşliğinde hem doğayla buluşturuyor hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimini her şeyin önünde tutuyoruz. Onların gülümsemesi, bizim en büyük motivasyonumuz. Tüm çocuklarımıza dolu dolu mutlu bir yaz diliyorum” dedi.

Onur Günay Eğitim Kampüsü’ndeki Yaz Kampı’na hafta içi her gün 10:00 ve 16:00 saatleri arası 11-13 yaş ( 5. 6. ve 7. Sınıf ) öğrencileri katılabiliyor.