İzmir, 20 ülkeden 400 sporcunun katılacağı Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir, 3-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası ile uluslararası spor camiasını ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Türkiye Yelken Federasyonu ve Yenifoça Yelken Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek şampiyona, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin turizm ve spor potansiyeline dikkat çekerek, İzmir'in hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tugay, 'İzmir turizmde çok daha iyi bir noktaya gelecek, bu hikâye henüz bitmedi' dedi.

İzmir'in spor turizmi açısından önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Tugay, özellikle su sporlarında kentin büyük avantajlara sahip olduğunu belirtti. Yeni spor tesisleri ve uluslararası organizasyonlarla İzmir'in adından daha fazla söz ettireceğini ifade eden Tugay, kentin birçok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Foça bölgesinin gelişimine de değinen Tugay, turizm sektörüne destek kapsamında su fiyatlarında indirime gidileceğini açıklayarak sektör temsilcilerine müjde verdi.

Özlem Akdurak ise İzmir'in yelken sporları için ideal bir destinasyon olduğunu belirterek, düzenlenen organizasyonların kente ciddi bir turizm hareketliliği kazandırdığını söyledi. Akdurak, yelken turizminin sezon dışı dönemlerde bile binlerce ziyaretçiyi bölgeye çektiğini ifade etti.

Turizm temsilcileri de spor turizminin ekonomik katkısına dikkat çekti. Mehmet İşler, İzmir'in spor turizmiyle milyarlarca dolarlık gelir elde edebileceğini belirtirken, sektörün yıl geneline yayılabileceğini vurguladı.

MW Phokaia Resort Otel Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ise Foça'nın artık bir yelken ve sörf merkezi haline geldiğini belirterek, bölgenin uluslararası bir marka olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Şampiyona ile birlikte İzmir'in hem spor hem de turizm alanında küresel ölçekte görünürlüğünün artması bekleniyor.