Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025'in yaz aylarında Karamürsel ilçesine bağlı Akçat Mahallesi'nde çıkan yangında evleri yanan Aktekin ailesine sahip çıktı. Bu kapsamda aileye inşaat malzemesi desteği ile nakdi ve eşya yardımı sağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Karamürsel ilçesine bağlı Akçat Mahallesi'nde 2025 yazının sonunda meydana gelen yangında 17 yapı zarar gördü. Yangından etkilenen ailelerden biri olan Melahat ve Kemal Aktekin çifti, evlerini tamamen kaybetti. Yangın sırasında İzmit'te olduklarını belirten aile, haberi yolda aldıklarını ve bir gün sonra mahalleye dönebildiklerini ifade etti.

Yangının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. İnşaat teknikeri ve sosyologlardan oluşan ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda Aktekin ailesine nakdi yardım, inşaat malzemesi desteği ve eşya yardımı sağlandı. Özellikle eşya yardımı kapsamında ailenin tüm temel ihtiyaçları karşılandı. Beyaz eşya, oturma grubu, halı ve ev içi kullanım için gerekli birçok ürün temin edilerek, ailenin yeniden yaşamını kurmasına destek olundu.

Büyükşehir ekipleri tarafından ulaştırılan eşyalarla birlikte Aktekin çiftinin evi yeniden yaşanabilir hale getirildi. Melahat Aktekin, yapılan yardımlar sayesinde hayatlarının yeniden düzene girdiğini belirterek, 'Koltuklarımız, beyaz eşyalarımız, halılarımız ve televizyonumuz geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum. İşleri güçleri rast gitsin' dedi.

Yangının ardından birçok kurumun destek verdiğini ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yardımların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Melahat Aktekin, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Bize yardım edenleri kalbime yazdım, Allah da onları cennet kapısına yazsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.'

69 yaşındaki emekli Kemal Aktekin ise yapılan desteğin kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yaşları gereği böyle bir kaybın ardından yeniden toparlanmalarının mümkün olmadığını belirten Aktekin, 'Büyükşehir desteği olmasaydı bunun altından kalkamazdım. Sağ olsunlar bizi yeniden ayağa kaldırdılar' ifadelerini kullandı.

YANGININ ŞOKU HÂLÂ HAFIZALARDA

Yangın anını unutamadıklarını dile getiren Kemal Aktekin, yaşadıkları sürecin kendileri için çok ağır olduğunu dile getirerek, 'Evimiz yandığında şok olduk, tarifi mümkün değil. Allah kimsenin başına vermesin' dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı eşya yardımıyla yeniden hayat kuran Aktekin çifti, yapılan desteklerin ham maddi hem manevi açıdan kendilerine güç verdiğini ifade etti.