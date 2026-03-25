Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya İşitme ve Kulak Sağlığı Günü'nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. İşitme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz 'Konuşma ve Dil Terapisi' desteğini başlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde uzmanlar eşliğinde yürütülecek hizmet; yalnızca işitme kaybı yaşayanları değil, geç konuşan çocukları, kekemelik, ses bozukluğu ve çeşitli sağlık nedenleriyle konuşma güçlüğü çeken tüm vatandaşları kapsıyor.

İşitme kaybı yaşayan bireylerin konuşma ve dil gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı hizmet kapsamında, uzmanlar eşliğinde yürütülecek çalışmalar ile çocukların okul başarısının artırılması, yetişkinlerin ise sosyal hayata daha aktif katılım sağlanması hedefleniyor.

YAŞAM KALİTESİ ÖNCELİĞİMİZ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan Derya Hüner, işitme ve konuşma sağlığının bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu alandaki farkındalığın artırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

17 İLÇEYE YAYILMASI PLANLANIYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde başlatılan bu değerli hizmetin, kısa süre içinde Manisa'nın 17 ilçesinin tamamına yayılması planlanıyor. Böylece tüm vatandaşların bu hayati sağlık hizmetine yerinde ve kolayca ulaşması sağlanacak.