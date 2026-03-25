Büyükşehir itfaiyesinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasının önüne geçildiği, bölgede kontrolün sağlandığı bildirildi.

Yangında 7 iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Karaman, sandalye imalathanesi, mermer atölyesi ve 5 MDF atölyesinin etkilendiğini belirterek, yangının çıkış nedeni ve noktasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti. İçerisinde yoğun yanıcı malzeme bulunan MDF atölyesinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Karaman, 'Ekiplerimiz yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Ancak içerideki yanıcı maddeler nedeniyle soğutma çalışmaları uzun sürecek' dedi.

41 itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personel müdahale çalışmalarına katıldı. İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ahmet Karaman, koordineli ve yoğun çalışmayla alevlerin yayılmasının önüne geçildiğini söyledi. 7 İŞ YERİNDE ZARAR OLUŞTU

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde ahşap mobilya malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde saat 03.30'da yangın çıktı. Çevredeki imalathanelerin yangından etkilenmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

