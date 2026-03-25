Kültür ve sanata verdiği desteklerle toplumun gelişimine önemli katkılar sunan ve 2026 yılını 'Orhan Kemal Yılı' ilan eden Osmangazi Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Bursa basınının usta kalemlerini, Orhan Kemal Müzesi'ne gerçekleştirdiği gezi programında bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Türk edebiyatının büyük ustaları arasına adını altın harflerle yazdıran Orhan Kemal'i gelecek kuşaklara tanıtmak ve yaşatmak için 2026 yılını Orhan Kemal'e ithaf ederek edebiyat dolu bir yılın kapılarını aralayan Osmangazi Belediyesi, Orhan Kemal Müzesi'ne bir gezi programı düzenledi.

Bursa basınının deneyimli isimleri, gerçekleşen program kapsamında Orhan Kemal Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı bulurken, katılımcılara müzenin kurucusu ve yazar Işık Öğütçü rehberlik etti. Aynı zamanda Orhan Kemal'in oğlu olan Öğütçü, müzeyi gezdirerek burada sergilenen eserler ve babası Orhan Kemal hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Yapılan ziyarette Bursa basının önemli isimleri Orhan Kemal'in Ara Güler tarafından çekilmiş 70 fotoğrafını, eşi Nuriye Öğütçü'nün sakladığı aile fotoğraflarını, kitaplarının orijinal ilk baskılarını, özel mektupları, hakkında yazılan tez ve makaleleri, ünlü fötr şapkasını, Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemali Bey'e ait İstiklal Madalyası'nı, Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nden Orhan Kemal'e yazdığı mektupları, çalışma odasını birebir yansıtan bir odada yer alan daktilosunu görme fırsatı buldu. Işık Öğütçü, müzede bulunan eserleri tek tek tanıtarak, her birinin hikayesini ayrıntılı şekilde aktarırken, ziyaret Bursa basını için hem kültürel hem de edebi açıdan zengin bir deneyim sundu.

'ÜSTADIN VEFATINDAN 30 YIL SONRA BU MÜZEYİ KURDUK'

Orhan Kemal Müzesi'nin 2000 yılında kurulduğunu ifade eden Işık Öğütçü, 'Üstadın vefatından 30 yıl sonra bu müzeyi kurduk. Burada, O'nun en son yaşadığı Basınköy'deki evinden getirilen eşyalar ve kişisel objeler sergileniyor. Duvarlarda yer alan fotoğraflar hayatından kesitler sunuyor, ziyaretçilere bir hikaye anlatıyoruz. Müzede kitaplarının ilk baskıları da bulunuyor. Hayatında önemli bir yere sahip olan babası Abdülkadir Kemali Bey için ayrılmış özel bir bölüm var. Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluş sürecinde görev almış bir isim olması, bu köşeyi müze açısından daha da anlamlı kılıyor. Ayrıca müzede Orhan Kemal'e ait küçük kişisel eşyalar da yer alıyor. Duvarlardan bir bölümü hapishane köşesi olarak düzenlendi. Çünkü Orhan Kemal'in yaşamının yaklaşık yüzde 10'u cezaevinde geçti. 1938-1943 yılları arasında yaklaşık 3,5 yılını Nazım Hikmet ile birlikte Bursa Cezaevi'nde geçirdi. Bu dönem, müzede görsellerle anlatılıyor. Ziyaretçiler, Orhan Kemal'in eserlerini kaleme aldığı çalışma odasının birebir aynısını da görebiliyor. Buraya gelenler Orhan Kemal Müzesi'ne gelir, çıkarken Orhan Kemal'le kol kola çıkmış gibi olur.' şeklinde konuştu.

'BURSA BASININI MÜZEMİZDE AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK'

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını Orhan Kemal yılı ilan ederek büyük bir vefa örneği sergilediğini belirten Öğütçü, 'Başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vefa sadece İstanbul'da bir semt adı değilmiş, Osmangazi Belediyesi'nin Orhan Kemal'i gündeme alarak böyle bir yıl ilan etmesi son derece kıymetli. Bu sayede Orhan Kemal'i hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bursa basınının müzemize gerçekleştirdiği ziyaret de bizim için çok önemli. Bursa'nın önde gelen gazetecilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Orhan Kemal, Bursa'ya yabancı bir isim değil, bu nedenle yapılan bu ziyareti çok anlamlı buluyorum. Bu tür ziyaretlerin artarak devam etmesini diliyor, herkesi müzemizi görmeye davet ediyorum. Ayrıca 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek TÜYAP Kitap Fuarı'nda 'Orhan Kemal Bursa'da' başlıklı bir konuşma gerçekleştireceğim.' ifadelerini kullandı.

Müze ziyaretinin ardından Işık Öğütçü, İkbal Kahvesi ve Kitap Evi'nde Orhan Kemal'in kitaplarını imzalayarak Bursa basınına hediye etti.

YIL BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ORHAN KEMAL OSMANGAZİ'DE YAD EDİLECEK

Osmangazi Belediyesi, '2026 Orhan Kemal Yılı'nı yalnızca bir anma takvimi olarak değil; aynı zamanda yazarın edebi mirasını farklı kuşaklarla buluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir kültür programı olarak planladı. Bu kapsamda yıl boyunca Orhan Kemal'i anlatan söyleşiler, edebi okuma günleri, sergiler ve sahne etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca Orhan Kemal'in kadın ve çocuk karakterleri üzerinden tematik programlar da gerçekleştirilecek. Öte yandan gençler için yaratıcı yazarlık atölyeleri, okuma buluşmaları ve edebiyat yarışmaları da planlanırken, görsel sanatlar alanında ise illüstrasyon, fotoğraf ve çağdaş yorum sergileriyle Orhan Kemal'in dünyası farklı disiplinlerle buluşturulacak. Açık alan okuma etkinlikleri, dijital arşiv çalışmaları ve yayın projeleriyle Orhan Kemal'in edebiyatı yalnızca hatırlanan değil, yaşayan bir kültürel değer olarak yeniden üretilecek.