İzmir'de Çiğli Belediyesi, konuşma bozukluğu ve zorluğu yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı Dil ve Konuşma Terapisi hizmetine devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen Dil ve Konuşma Terapisi kapsamında; akıcılık, kekemelik, artikülasyon ve konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşlara uzman terapistler tarafından ücretsiz tedavi desteği sağlanıyor.

Çiğli Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://cigli.bel.tr/form/Dil-Terapisi-On-Basvuru.html sayfasından başvuruda bulunabiliyor.

Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü terapistleri, konuşma ve artikülasyon bozukluğu ile kekemelik yaşayan çocukların yanı sıra beyin hasarı ve felç gibi rahatsızlıklar sonucu konuşma yetisinde kayıp ve zorluk yaşayan vatandaşların evlerine giderek dil ve konuşma terapi hizmeti veriyor.

ÖĞRENCİLERE YAŞAM KOÇLUĞU DESTEĞİ

Dil ve Konuşma Terapisi hizmetinin yanında çocuklara ücretsiz Öğrenci ve Yaşam Koçluğu desteği de sağlanıyor. Çiğli Belediyesi Öğrenci ve Yaşam Koçluğu Merkezi’nde, koç ve öğrenci arasında kurulan güç birliği ile; öğrencinin kendini tanıması, kendinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesi, öğrenme becerileri kazanması ve sınav kaygısı gibi durumlardan uzaklaşması amaçlanıyor. Öğrenci ve Yaşam asam Koçluğu başvuruları da Çiğli Belediyesi internet sayfası üzerinden yapılıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu terapiyi çok önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin doğuştan veya sonradan oluşan konuşma bozukluklarına çözüm sunmak; kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine destek olmak bizler için büyük mutluluk. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu uygulama ile terapi desteği almak isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.