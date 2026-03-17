Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın manevi atmosferini her akşam farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, son olarak Altınova Mahallesi'nde düzenlediği iftar programıyla mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca her akşam binlerce Osmangazili vatandaşı iftar sofralarında ağırlayan Osmangazi Belediyesi'nin Altınova Mahallesi'nde gerçekleştirdiği programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Bin kişilik kurulan iftar sofrasında oturacak yer kalmazken, Altınova sakinleri mahallelerinde ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Uzun kuyrukların oluştuğu programda vatandaşlar yemeklerini alarak huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrada oruçlarını açmanın sevincini yaşadı.

Düzenlenen iftar programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar ile birlikte çok sayıda Altınova Mahallesi sakini katıldı.

'BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE İFTAR AÇMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

İlk kez mahallelerinde bir iftar sofrası kurulduğunu ifade eden Altınova Mahallesi sakinleri, 'Bu mahalle kurulalı 50 yıl oluyor, ilk kez mahallemizde böyle bir iftar programı düzenleniyor. Çok mutluyuz. Burada komşularımızla birlik beraberlik içinde iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalleli olarak özlediğimiz organizasyonlardı. Bu buluşma bize eski Ramazanları hatırlattı. Birlik beraberlik içinde olmak çok güzel. Osmangazi Belediyesi'ne iftar programı düzenlediği için çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Altınova Mahallesi sakinlerinin Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ise, 'Altınova Mahallesi'nde bin kişiyle beraber aynı sofrada buluştuk. Mahalle muhtarımızla konuştuk, bu mahallede ilk kez böyle bir iftar programı düzenleniyor. Vatandaşlarımız böyle bir atmosferi çok büyük özlem duymuş. Yoğun katılım gösterdiler. Bizler, bu tür organizasyonları artırarak devam ettireceğiz' dedi.