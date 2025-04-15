İzmir Çiğli Belediyesi tarafından çocuklara doğayla iç içe, eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunmak amacıyla düzenlenen ücretsiz İzci Eğitimi Programı’nda teorik eğitim süreci başarıyla tamamlandı. Program, çocuklara doğa sevgisi kazandırmanın yanı sıra, ekip çalışması, liderlik ve sorumluluk bilinci gibi değerleri de aşılamayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunan eğitimlerin ikinci aşaması, 20 Nisan Pazar günü Yamanlar Gençlik Merkezi’nde başlayacak. Uygulamalı eğitimlerde çocuklar, izcilik ruhunu doğanın kalbinde yaşayacak, öğrendiklerini gerçek hayatta deneyimleme fırsatı bulacak.

İZCİ EĞİTİMİ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Etkinlik süresince çocuklar; yön bulma, doğada yaşam becerileri, grup çalışmaları ve çeşitli parkurlardan oluşan aktivitelerle doğayla iç içe bir gün geçirecek. Bu süreçte çocukların özgüven kazanmaları, doğayla daha güçlü bağlar kurmaları ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Velilerden ve çocuklardan yoğun ilgi gören İzci Eğitimi Programı, geleceğin doğa dostu bireylerini yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN YILDIZ: “GELECEĞİMİZİ DOĞAYLA BÜYÜTÜYORUZ”

Çocukların sadece akademik değil, sosyal ve duygusal anlamda da gelişimini de önemsediklerini kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “İzci Eğitimi Programı'nı hayata geçirirken en büyük amacımız; doğaya saygılı, sorumluluk sahibi ve dayanışma ruhuyla hareket eden bireyler yetiştirmekti. Bugün geldiğimiz noktada, çocuklarımızın bu değerleri içselleştirdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor.

Teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan yavrularımız, şimdi doğayla buluşacak. Yamanlar Gençlik Merkezi'nde başlayacak uygulamalı eğitimlerde hem öğrendiklerini pekiştirecekler hem de doğanın içinde eşsiz bir deneyim yaşayacaklar.

Bu program, çocuklarımızın özgüvenlerini artıracak, takım çalışmasına yatkınlıklarını geliştirecek ve en önemlisi doğaya karşı farkındalıklarını güçlendirecek. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızın geleceğini önemseyen her projede yer almaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. İzci Eğitimi Programı’na ilgi gösteren tüm ailelerimize teşekkür ediyor, minik izcilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.