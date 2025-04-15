Bursa Yıldırım Belediyesi, uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği Yıldırım Kafe’nin ilkini Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi içerisinde hizmet vermeye başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin farklı yerlerinde hizmete açtığı sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Yıldırım’ın sosyal hayatına yeni renk katan Yıldırım Kafe hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailesiyle birlikte Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi içerisindeki işletmeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLK ZİYARET BAŞKAN’DAN

Sosyal belediyecilik alanındaki projelere devam ettiklerine işaret eden Başkan Oktay Yılmaz, “Proje ve yatırımlarımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Her geçen gün artan hizmet kalitemiz ve mutlu müşterileriyle kentin farklı lokasyonlarında hizmet vermeye devam ediyoruz.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açtığımız sosyal tesislerden sonra Yıldırım Kafe markasını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin ihtiyacı ve hemşehrilerimizin talebine göre ‘Yıldırım Kafe’lerin sayılarını artıracağız. Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.