Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini mahalle kültürüyle harmanlayan iftar programlarının sonuncusunu Gülbahçe Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde paylaşıldığı akşamda, mahalle sakinleri aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu hissetti.

Sıcak, samimi ve içten bir ortamda düzenlenen iftar programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar ve Mücahit Yıldızhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi.

Gönül sofralarının kurulduğu programda protokol üyeleri, vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikram ederek paylaşmanın ve hizmet etmenin en zarif örneğini sergiledi.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken, edilen dualar Ramazan ayının manevi iklimini daha anlamlı hale getirdi.

Paylaşılan lokmaların bereketi, edilen duaların içtenliği ve kurulan gönül köprüleriyle anlam kazanan bu özel gece, Ramazan ayının ruhunu yansıtan unutulmaz bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.